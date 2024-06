Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz wybrała trenera na kolejny sezon. Stary, dobry znajomy

- No to zaczynamy. Grzegorz Skiba trenerem głównym w sezonie 2024/2025. Witamy w domu trenerze - przekazał w poniedziałek bydgoski klub. Umowa została podpisana na rok.

Na trenerskiej ławce bydgoskiego klubu już zasiadał. W sezonie 2018/2019 jako główny trener prowadził bydgoską drużynę, z którą awansował do ekstraklasy. Potem - przez cztery lata gry Asty w elicie - był asystentem trenerów Artura Gronka, Marka Popiołka i Athanasisa Skourtopoulousa.

Latem 2023, po spadku Astorii do I ligi, odszedł z klubu . Mimo że otrzymał propozycję prowadzenia drużyny. - Potrzebuję trochę dystansu i spojrzenia z boku - mówił wtedy.

Teraz wraca do Astorii, którą poprowadzi na I-ligowych boiskach. Bydgoska drużyna w zakończonym niedawno do końca walczyła o awans do Orlen Basket Ligi, ale w finałowej rywalizacji przegrał z Górnikiem Wałbrzych.