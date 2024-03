Kolejny protest rolników w Warszawie i na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. "Czekamy na rozporządzenia"

- O przyszłości rolnictwa i łowiectwa decydują pseudoekolodzy, którzy nie mają o tych sprawach pojęcia - podkreśla Zbigniew Rydziel z powiatu świeckiego, rolnik i myśliwy. - Jeśli zakażą odstrzału zwierząt, to nie będzie upraw, bo zwierzęta wszystko zjedzą. Pseudoekolodzy zapominają, że wtedy oni też zaczną głodować, bo "od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza". Oni tego nie rozumieją i dlatego trzeba protestować, bo chodzi też o bezpieczeństwo innych ludzi.

Nasi rolnicy w stolicy i na drogach w Kujawsko-Pomorskiem

- Pokazaliśmy już swoją determinację, wyjaśniliśmy, na czym polega nasz problem. Teraz musimy zająć się uprawami, ale to nie oznacza, że zawiesimy nasze protesty, po prostu zmienimy ich formę – tłumaczy Kalita.

Podkreśla on, że rolnicy nie chcą wywoływać negatywnych emocji.

- 6 marca nie zamierzamy blokować dróg, co trzeba zgłosić wcześniej, tylko spowalniać ruch kolumnami ciągników – wyjaśnia Kamil Kalita.

W centrum miasta, na pchlim targu

Przygotowywane są kolejne takie akcje w naszym regionie. - Na pewno pojawimy się w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Włocławku, Żninie i Szubinie. Okazją do organizacji takich akcji będą różne wydarzenia, np. pchli targ we Włocławku - uzupełnia rolnik.

Rolnicy czekają na rozporządzenia i ustawy

- Przygotujemy postulaty polskiej strony. Nie tylko protestujących, ale też rządu, jeśli chodzi o wymianę w Zielonym Ładzie. Nie chodzi o to, żeby obalić i wyrzucić cały Zielony Ład. Praktycznie wszystkie zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące rolnictwa, są szczególnie teraz – w okresie wojny i bezcłowego obrotu – kolejnym ciosem i muszą być zawieszone lub wycofane – powiedział Donald Tusk.

Rolnicy kontynuują protesty mimo porozumienia z premierem Donaldem Tuskiem. Po szczycie rolniczym 29 lutego w Warszawie szef rządu zapewnił, że nie zgodzi się na zapisy Zielonego Ładu, dlatego już teraz apeluje do Brukseli o zawieszenie lub wycofanie się z nich, bo nie są dostosowane do realiów polskiego rolnictwa.

Premier przyznał, że czasie wojny z Ukrainą, także rosyjskie i białoruskie produkty rolno-żywnościowe trafiają do Europy bez żadnych obostrzeń, co dramatycznie wpływa na ceny w całej Europie.

- Myślę, że presja, także polskiego parlamentu, w odniesieniu do naszych postulatów, w tym do embarga na rosyjską, białoruską żywność i zboże oraz precyzyjne postulaty, jakie będę adresował w Brukseli, także przed Komisją Europejską, powinna dać szansę, że posuniemy się do przodu – zaznaczył Donald Tusk.