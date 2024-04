Kolejny skandal wywołany przez ambasadora Izraela. Tym razem poszło o UMK

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą wywiadu z ambasadorem Yacovem Livne w kanale Zero.

"Źle się dzieje"

Ambasador negatywnie ocenił relacje z UMK i z dr Agnieszką Bryc (która wielokrotnie występowała jako ekspert na naszych łamach). Szerzej odniósł się do sprawy na portalu X:

Bez potwierdzenia w faktach

Do sprawy odniosły się również kompletnie zaskoczone władze Uniwersytetu Warszawskiego inforfmując, że nie otrzymały „żadnego potwierdzenia, że ​​takie spotkanie zostało zaplanowane”, a UW nie był organizatorem wydarzenia”.

Szczegółowo sprawę wyjaśniła dr Agnieszka Bryc. Okazało się, że pomysł zaproszenia pisarza wyszedł od toruńskich rusycystów, którzy wskutek wojny zostali praktycznie odcięci od kontaktów z pisarzami z Rosji. Pojawił się więc pomysł, aby poszerzyć kontakty o rosyjskojęzycznych pisarzy z Izraela, do którego wyemigrowało wielu intelektualistów z Rosji. Wybór padł na urodzonego w Odessie Yakova Shechtera, autora zanurzonego w przeszłości galicyjskiej. Problem w tym, że przed spotkaniem studenci postanowili przyjrzeć się sylwetce pisarza i trafili między innymi na jego media społecznościowe. Według dr Bryc znaleźli tam wpisy dotyczące operacji wojskowej przeciwko Hamasowi, których Shechter pochwalał zabijanie mieszkańców Gazy, w tym również dzieci. Złożyli więc protest do dziekana przeciwko organizacji spotkania, a ten przychylił się do ich stanowiska. Dr Bryc, znawca tematytki izraelskiej, podkreśla, że reakcja miała „charakter czysto humanitarny”.