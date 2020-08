Kołodziejscy z Cekcynka: Większość z nas chciałaby cen minimalnych na produkty rolne

Urząd Marszałkowski w Toruniu przedstawia starostów dożynek 2020. Będzie to małżeństwo z powiatu tucholskiego, gdzie w tym roku wojewódzkie święto plonów jest organizowane. O godzinie 11 odbędzie się polowa msza święta pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Kasyny. Ze względu na epidemię Covid-19 uroczystości transmitowane będą na żywo w telewizji regionalnej i w mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego.

Tak. Uważamy, że duża grupa polskich rolników skorzystała ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach różnych programów. Dzięki tym programom zmodernizowano wiele gospodarstw, również w naszej okolicy, zarówno w aspekcie mechanizacyjnym, jak i budowlanym (nowe obory i chlewnie). Naszym zdaniem bardzo przydatny jest m.in. program dla młodych rolników, który ułatwia start i zachęca do pozostania wsi i gospodarowania na ojcowiźnie.

To prawda, że życie na wsi, życie rolników, bardzo się w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło. My posiadamy w większości zupełnie nowe maszyny rolnicze , które są bardziej efektywne i praktycznie bezawaryjne. Dzięki temu mniej czasu poświęcamy pracom gospodarskim, a zaoszczędzony czas możemy poświęcić dzieciom i rodzinie.

W naszej gminie wybudowano przy pomocy środków unijnych nowy budynek szkoły podstawowej i ulokowane w pobliżu przepiękne przedszkole Leśny Zakątek. Do obu tych placówek uczęszczają nasze córki.

Warto też wymienić zmodernizowane drogi (np. z Cekcynka do Huty), nową stację uzdatniania wody w Cekcynku, ukończoną w tym roku ścieżkę rowerową w naszej wsi i modernizację kąpieliska w Cekcynie. Wójt gminy Cekcyn pan Jacek Brygman stara się aby gmina jak najwięcej skorzystała z programów unijnych.

Co jest obecnie najpoważniejszym problemem polskiego rolnictwa?

Za długa droga od rolnika do stołu konsumenta. Rolnicy w dalszym ciągu mają problem ze sprzedażą bezpośrednią. Większość z nas chciałaby też móc liczyć na zapewnienie cen minimalnych na produkty rolne oraz mechanizmy ułatwiające i premiujące łączenie się małych i średnich gospodarstw w grupy producenckie. W naszym regionie jest to cały czas trudne do zorganizowania. Ważna wydaje się też kwestia wyrównania dopłat bezpośrednich.

Czego należy dożynkowo życzyć kujawsko-pomorskim rolnikom?

My życzymy wysokich plonów i opłacalnych cen za nasze produkty. Szczęść Boże!