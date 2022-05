Kolorowy pochód w Sępólnie Krajeńskim Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie [zdjęcia]

Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To, czego im potrzeba to życzliwości ze strony otoczenia. Sami wyróżniają się nieustanną pogodą ducha.

- Spotkaliśmy się po to, aby pokazać, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i mają takie same prawa i potrzeby. To również wspaniała okazja do wspólnej integracji – słyszymy od pracowników WTZ w Sępólnie.