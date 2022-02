Kolumbarium w Sępólnie Krajeńskim. Jakie jest zainteresowanie?

Cmentarz komunalny przy ulicy Niechorskiej w Sępólnie Krajeńskim jest jedynym miejscem na mapie powiatu sępoleńskiego, gdzie zamiast tradycyjnej trumny, można wybrać miejsce w urnie w kolumbarium. Ciało zmarłego kremuje się w spopielarni, gdzie potem umieszcza się w urnie, a tę chowa do niszy kolumbarium.

We wrześniu ubiegłego roku na sępoleńskiej nekropolii powstał jednomodułowy obiekt z gotowych prefabrykatów obłożony kamieniem granitowym. Liczy 30 nisz, w każdej zmieszczą się 4 urny. Cena jednej niszy to 3240 zł i jest to opłata jednorazowa. Monument kosztował 70 tysięcy złotych.