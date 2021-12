Koncert charytatywny w kościele szkolnym w Brodnicy dla 14-letniej Alicji Ślażyńskiej. Zobaczcie zdjęcia

Alicja Ślażyńska urodziła się zdrowa, jednak kiedy miała 10 miesięcy jej rodzice zaczęli zauważać szereg niepokojących objawów: od obniżonego napięcia mięśniowego, przez wiotkość więzadłową, przykurcze zgięciowe w stawach kolanowych i stopy w ustawieniu końskim, aż do skrócenia lewej nóżki o 1 cm. Uniemożliwia jej to samodzielne poruszanie, a nawet samodzielne podnoszenie. 14-latka potrzebuje rehabilitacji, której pojedynczy koszt wynosi od 7 do 10 tysięcy złotych. Właśnie na ten cel zostały zebrane pieniądze podczas koncertu zorganizowanego w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele szkolnym w Brodnicy. Jak przekazała nam Natalia Pankowska, organizator koncertu udało się zebrać 2 tys. 800 zł. Pieniądze te zostaną teraz przekazane na konto zbiórki dostępnej pod tym linkiem. Co ważne, osoby, które nie były na koncercie wciąż mogą wpłacać pieniądze na rehabilitację Alicji na stronie zrzutka.pl pod tym linkiem. Cel zrzutki to 5 tys. zł.