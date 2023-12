Koncertami na grudziądzkim rynku zakończył się Jarmark św. Mikołaja w Grudziądzu. Mamy zdjęcia

Za nami weekend pełen atrakcji w mikołajkowo-przedświątecznym klimacie. Przez trzy ostatnie dni grudziądzanie i goście spoza miasta bawili się na koncertach muzycznych gwiazd, m.in. Margaret i De Mono, a także lokalnych wykonawców.

Podczas zamknięcia jarmarku ogłoszono, że nagrodę za najładniejsze stoisko jarmarku otrzymuje Arkadiusz Pogorzelski, który prowadził kram z rękodziełem, oznaczony numerem 1. Nagrodę wręczył Szymon Gurbin, wiceprezydent Grudziądza z małżonką.

Pięknie przystrojone centrum miasta tętniło życiem, radością i świąteczną już atmosferą. A to wszystko za sprawą Jarmarku św. Mikołaja, w ramach którego czekały atrakcje dla dorosłych i dzieci. Nie zabrakło kramów z przekąskami, słodyczami i świątecznymi ozdobami. Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z karuzeli na Rynku, wziąć udział w licznych warsztatach plastycznych, napisać list do Mikołaja i osobiście mu go wręczyć.

Warto było wybrać się na spacer po pięknie przystrojonej starówce.