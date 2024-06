Konfederacja w Żninie: "Paktu migracyjnego nie da się już odwołać". Przyjechał poseł Grzegorz Braun. Zdjęcia

- My jesteśmy jedyną formacją, która nie chce naprawiać błędów i wypaczeń eurosocjalistów. Jesteśmy jedną jedyną formacją na poziomie parlamentarnym występującą między innymi formacjami, które do eurokołchozu Polskę wprowadzały, utrzymują i sprowadzają na Polskę różne fatalne polityki eurokołchozowe. Jakie są przykłady tej złej polityki? W tym sezonie zielony ład. Wszyscy wiedzą, że zielony ład jest tak naprawdę czerwony i służy do zaorania polskiego rolnictwa i my jedyni sprzeciwialiśmy się temu, kiedy to jeszcze nie było modne - mówił poseł Grzegorz Braun. Dodał, że chce niepodległości i suwerenności Polski.

Sławomir Ozdyk, kandydat Konfederacji do europarlamentu także zabrał głos.

- Mimo tego co mówi pan nadpremier Tusk, paktu migracyjnego nie da się już odwołać. Nie ma takiej możliwości. Możemy jedynie oddać to do sądu TSUE. Tego nie da się już odwołać. W pakcie migracyjnym mamy narzędzie wyrównawcze. Mówi ono, że skoro Polacy od 2015 roku nie przyjęli nikogo, bo Ukraińcy się nie liczą, trzeba będzie to wyrównać. Wszyscy w kampanii w Europie chwalą się tym, że zmusili Polskę do przyjęcia paktu migracyjnego. Chwalą się tym politycy Francuscy, Włoscy, et cetera. Nie liczcie państwo, że będziecie płacić jakieś dwadzieścia tysięcy euro za każdego nieprzyjętego. To jest bzdura. Na zachodzie nie ma gdzie tego pakować. Nie dostanie tego wrocławdskie Jagodno, ani warszawski Willanów. Dostanie to Żnin, Nakło, Polska powiatowa i będzie to bardzo szybko załatwione - między innymi powiedział Sławomir Ozdyk.