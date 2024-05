Eurowybory 2024. Konfederacja w Grudziądzu: - "Zielone dziwactwa" UE doprowadzą gospodarkę do katastrofy

Spotkanie "Konfederacji" w Grudziądzu przed eurowyborami 2024

Jednym z tematów, które poruszono były "Zielony Ład" oraz pakiet "Fit For Fifty Five".

- Nałożą one olbrzymie ograniczenia na polską energetykę, a tym samym znacząco osłabią naszą gospodarkę. Miliony Polaków nie chce klimatycznych wariactw, które narzuca nam Bruksela - tylko "Konfederacja" od początku sprzeciwia się "zielonym dziwactwom" i ostrzega przed ich tragicznymi skutkami - uważa Marcin Łasiński, grudziądzanin kandydujący z listy "Konfederacji". Przekonywał, że za polityką wprowadzenia Fit For Fifty Five płyną rosnące opłaty za prąd i ciepło, ograniczenia aut spalinowych czy zaostrzenie redukcji CO2 co, jak uważa, doprowadzi gospodarkę do katastrofy.