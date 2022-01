Konferencje Lewicy i Polska 2050 o Polskim Ładzie. Oskarżają rząd o drożyznę

Propozycja osłony przed Polskim Ładem

Nowa Lewica, jak mówi jeden z jej liderów, ma pomysł, co zrobić, by skutki inflacji były mniej odczuwalne dla obywateli. To specjalny dodatek osłonowy. - On sprawi, że mniej odczuwalne będą skutki podwyżek, np. cen energii, ale i spadki wartości wynagrodzeń - mówił poseł Nowej Lewicy. - Uważamy, że powinien mieć charakter stały na cały rok 2022. Rząd zapowiada tylko chwilowe dodatki, w okresie wprowadzania ładu. Drożyzna, inflacja nie opuszczą nas szybko. Dodatkowo obciążenia samorządów, które wynikają np. z ubytku w PIT, są nie do przykrycia.