Koniec benzyny Pb95. Nowa benzyna E10 może zaszkodzić starszym autom. Sprawdź, czy także twojemu!

Od nowego roku na stacjach benzynowych będziemy tankować nowe paliwo - E10, która zawiera do 10 procent biokomponentów. "Dziesiątka" zastąpi najbardziej popularną benzynę Pb95.

Bezołowiowa 95 zawiera do 5 procent bioetanolu. Teraz zwiększa się jego zawartość do 10 procent, co w zamierzeniu i zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej ma wpłynąć na zmniejszenie emisji szkodliwych spalin samochodowych. Tym samym Polska jako 18. kraj UE dołącza do grona użytkowników tego paliwa. E10 można tankować także w Stanach Zjednoczonych i w Australii.

Nie wszyscy będą mogli zatankować

Bioetanol potrzebuje wyższej temperatury do jego pełnego spalania niż dotychczasowa PB95, a zatem niektóre silniki w starszych samochodach mogą sobie nie poradzić z tym zadaniem. Po pewnym czasie może dojść do szybszego zużycia elementów głowicy oraz do wypalenia znajdującej się pod nią uszczelki, która się znajduje tuż pod nią. To zaś może spowodować poważną awarię silnika. - Paliwo E10 zostało już wprowadzone w krajach, w których po drogach wciąż jeżdżą starsze modele pojazdów. W Litwie, Rumunii i Słowacji samochody są w porównywalnych rocznikach, jak w Polsce i żaden z kierowców nie skarży się na potencjalne problemy z silnikiem. Auta z roczników powyżej 2010 roku nie powinny mieć żadnych problemów po zatankowaniu nowego paliwa – przekonuje Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl

Sprawdzisz w wyszukiwarce

Każdy kierowca, który ma wątpliwości, czy nowy rodzaj paliwa nie zaszkodzi jego samochodowi, może skorzystać z wyszukiwarki Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wystarczy podać informacje na temat marki, modelu i rocznika pojazdu, aby dowiedzieć się, czy do auta można wlać nową benzynę E10. Wyszukiwarka zawiera ok. 8 tys. rekordów z danymi dotyczącymi pojazdów samochodowych.

Jak informuje ministerstwo - od tylko momentu uruchomienia wyszukiwarki do 8 grudnia br. odnotowano ponad 2,5 mln sprawdzeń. Wraz z uruchomieniem wyszukiwarki uruchomiono także adres e-mail ([email protected]), na który można zgłaszać wszelkie nieścisłości związane z funkcjonowaniem wyszukiwarki. Każde zgłoszenie podlega weryfikacji, a w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieścisłości niezwłocznie dokonywana jest zmiana w wyszukiwarce. „Takie podejście pomaga nam usprawnić to narzędzie jeszcze przed okresem wprowadzenia do obrotu benzyny E10” – zapewnia MKiŚ.

Do wspomnianego 8 grudnia ministerstwo otrzymało na adres e-mail niespełna 100 zgłoszeń. W przeważającej większości zgłoszenia dotyczyły braku danego modelu samochodu w wyszukiwarce.

Informacji szukaj także w instrukcji pojazdu

- Kierowcy, którzy nie znajdą swojego pojazdu w przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyszukiwarce, mogą szukać informacji na temat tankowania nowej benzyny w instrukcji pojazdu lub zajrzeć pod klapkę wlewu paliwa. Na to pytanie chętnie odpowiedzą również lokalni dealerzy samochodów oraz producenci – dodaje Marcin Korzeniewski.

Specjaliści informują również, że benzyna z oznaczeniem E5 będzie wciąż dostępna na stacjach paliw, ale w klasie premium – będzie zatem można tankować Pb98, która zachowuje 5-procentową domieszkę bio. PB98 jest oczywiście droższa od PB95 i będzie droższa od jej następczyni – E10. Długoterminowe prognozy cen paliw nie przewidują zniżek z tytułu wprowadzenia nowego rodzaju benzyny z większą zawartością biokomponentów.

