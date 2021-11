Konkurs "Oczami młodego rolnika". Pstryk, i można zdobyć atrakcyjną nagrodę

W Kujawsko-Pomorskiem jest nas nieco ponad 2 miliony. Chociaż większość osób mieszka w miastach, stale rośnie liczba tych, którzy rzucają je na rzecz mieszkania na wsi. Mamy propozycję dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich - mowa o konkursie pod hasłem „Oczami młodego rolnika”.

Do zmagań mogą przystąpić uczniowie klas IV – VIII, których prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach. Zadanie? Zdjęcie o tematyce „Dobrostan zwierząt w moim gospodarstwie” plus opis składający się maksymalnie z tysiąca znaków. Fotografie można nadsyłać na adres mailowy organizatora - Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ([email protected]). Czas na to jest do 9 grudnia (czwartek), rozstrzygnięcie nastąpi 13 grudnia. Dwa dni później zaś, nazwiska zwycięzców pojawią się na łamach Gazety Pomorskiej, która objęła patronat medialny nad konkursem.