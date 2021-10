Konkurs stypendialny ENERGA OPERATOR SA dla studentów Politechniki Bydgoskiej. Można dostać 2,5 tys. zł miesięcznie

Konkurs Stypendialny ENERGA OPERATOR SA organizowany jest po raz trzeci. Propozycja skierowana jest do studentów V semestru studiów I stopnia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej, na kierunkach elektrotechnika oraz energetyka

W konkursie przewidziano przyznanie maksymalnie 5 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże, na najlepszych stypendystów czekają miejsca pracy.

Wnioski można składać do 10 listopada 2021 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej.

Więcej na www.pbs.edu.pl