Konrad Bukowiecki: Gdyby nie moi bliscy to być może skończyłbym karierę

– Prawie dwa lata nie pchałem kuli powyżej dwudziestu jeden metrów i to był dla mnie trudny czas. Było dużo frustracji, dużo niepokoju, a także dużo kontuzji i dużo rehabilitacji. Mam nadzieję, że to wszystko już jest za mną. Patrząc na kariery rożnych zawodników może tak być, bo czasem takie długotrwałe dołki się zdarzają – mówi zawodnik InPost Team.

Bukowiecki w tym sezonie zaczął od wyniku 21,37 metra na zawodach w Spale, a kilka dni później na dużym mityngu w Łodzi poprawił jeszcze ten wynik o dwa centymetry. W Toruniu chce pchać jeszcze dalej.

– Moje podejście się zmieniło i w ogóle nie gonię teraz za medalami. To zeszło u mnie na drugi plan. Oczywiście fajnie jest zdobywać medale, fajnie jest wygrywać, ale teraz dla mnie najważniejsze jest to, żebym czerpał radość w ogóle z tego co robię. Chciałbym wchodzić na start pewny siebie , chciałbym czuć się najlepszy. Chciałbym pchać daleko, bo to mi po prostu sprawia radość. Gdy w Spale pchnąłem na 21,37 to poczułem taką radość, jakiej dawno nie czułem. To jest właśnie to, co ja chcę robić i co chcę czuć. Uzyskiwanie takich wyników jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i to jest to, co ja chcę po prostu robić – dodaje Bukowiecki, reprezentujący barwy AZS UWM Olsztyn.