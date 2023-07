Kontrakt Arrivie Twardych Piernikach Toruń. Obrońca i lotnik zostaje w drużynie

Wojciech Tomaszewski w 2022 podpisał kontrakt na dwa sezony w Toruniu, ale to wcale nie przesądzało, że zostaje w drużynie. W umowie miał bowiem możliwość odejścia, jeśli z Toruniem pożegna się Milos Mitrović, a jak wiemy, to się wydarzyło już w trakcie sezonu. Młody koszykarz kilka tygodni rozważał temat, miał na stole konkretną ofertę z Arki Gdynia, dokąd wcześniej przeniósł się Kacper Gordon, ale ostatecznie postawił na Arrivę Twarde Pierniki.

- Jestem szczęśliwy, że kolejny sezon spędzę w Toruniu. Mam nadzieję i włożę dużo pracy, żeby kolejny był lepszy od poprzedniego. Do zobaczenia w Arenie Toruń! - mówi Wojciech Tomaszewski

Toruński zespół zyskuje bardzo dobrego obrońcę, który w defensywie poradzi sobie na pozycjach od 1 do 3 i w ataku często efektownie kończącego swoje akcje slashera. Jego rolę i znaczenie w kolejnych sezonach PLK zdefiniują teraz postępy w skuteczności w rzutach z dystansu, elemencie niezbędnych dla tego typu gracza we współczesnej koszykówce. W ostatnim sezonie było to już niezłe 35 procent, ale przy stosunkowo niewielu próbach (46 rzutów w 29 meczach).