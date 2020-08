Kontrole policji i sanepidu w Sępólnie. Służby sprawdzają przestrzeganie wytycznych sanitarnych

Koronawirus w Sępólnie. Co grozi za nieprzestrzeganie wytycznych sanitarnych?

Osoby nieprzestrzegające obostrzeń sanitarnych mogą zostać ukarane mandatem karnym do 500 zł. Policja może również skierować wniosek o ukaranie do sądu. - Pamiętajmy, że wszystkie wprowadzone ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę naszego zdrowia i życia. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem – apeluje asp. Warsińska.