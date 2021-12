Kontrole policji z Sępólna Krajeńskiego w sklepach i na targowiskach [zdjęcia]

Coraz częściej w miejscach publicznych możemy spotkać funkcjonariuszy policji kontrolujących przestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Tak jest również na terenie powiatu sępoleńskiego. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim w sklepach, galeriach handlowych, na targowiskach i w innych obiektach użyteczności publicznej sprawdzają, czy przestrzegamy obostrzeń sanitarnych. Chodzi przede wszystkim o noszenie maseczek w obiektach zamkniętych. Sprawdzają też osoby w izolacji i na kwarantannie.

- Codziennie podczas służby policjanci sprawdzają osoby objęte izolacją, bądź kwarantanną, ale także kontrolują miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do łamania zakazów sanitarnych. Funkcjonariusze pojawiają się wszędzie tam, gdzie gromadzą się duże skupiska osób, a w szczególności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, targowiskach oraz w wielu miejscach, gdzie przepisy nakazują stosowanie się do panujących obostrzeń. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i respektowania przepisów prawa w tym zakresie to jeden z priorytetowych zadań policji w czasie pandemii. Należy pamiętać, że osoby zakażone koronawirusem mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a nie stosując się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nieświadomie zakazić mogą osoby szczególnie podatne na ciężki przebieg infekcji – informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie.