Kontrowersje we wspólnocie na bydgoskim Szwederowie? Mieszkańcy chcą zerwania umowy z administracją

- Odnośnie prac remontowych elewacji, trzeba się zastanowić, czy jej nie pomalować, natomiast nigdy to nie stanęło jako punkt obrad - wyjaśnia Radosław Krzywański, prezes firmy administrującej, Nasz Dom Bydgoszcz Sp. z o.o. - Zarząd nie podjął żadnych większych działań w tej materii. Rozmowy były raczej luźne. Sąsiedni budynek był wcześniej wyremontowany. Znaliśmy te koszty. Mamy też wycenę na sąsiednie budynki, które są takie same. Były one chyba podane na jednym z zebrań, orientacyjnie.

Skąd rozbieżności w wyliczeniach administracji i członków wspólnoty? - To zależy, co się chce zrobić. Czy chodzi tylko o pomalowanie, czy może również remont balkonów. Czy w tym jest też malowanie całej blacharki, metalowych elementów balkonów. Nigdy nie doszło do zbierania ofert. To była raczej rzucona luźna kwota.

Na pytanie o konflikcie dotyczącym kwestii remontu, administrator odpowiada: - Nie słyszałem.

Z kolei, pytany o inwestycję w fotowoltaikę, przyznaje, że taki pomysł był idea była przedstawiana: - Był pomysł drugi, bardziej skonkretyzowany, a dotyczący fotowoltaiki, ale na razie chodziło o to, żeby się zorientować. Natomiast żadnej decyzji nie podjęto.