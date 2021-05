Kontrowersje wokół (jeszcze nie) nowego herbu powiatu sępoleńskiego

- Trochę jestem zdziwiony, że zarząd z takim zapałem zabrał się za budowanie nowego herbu powiatu. Myślę, że mamy wiele innych i znacznie większych zmartwień. Nie zamierzam dyskutować z ustaleniami heraldyki, ale herb został uchwalony w 2000 roku i nadzór wojewody tej uchwały nie uchylił, więc to legalnie obowiązująca uchwała. Po drugie, wielu pamięta historię powstania powiatu, która moim zdaniem jest „dzieckiem” starosty Stanisława Drozdowskiego. Miałem możność oglądać jego karkołomne zabiegi i imanie się wszelkich sposobów, by dwie oporne gminy – Kamień i Więcbork – do tego zachęcić. Co więcej, przekonał ówczesnego pełnomocnika ds. Reformy administracyjnej, prof. Kuleszę, do powstania powiatu, który nie spełniał żadnego z pięciu nałożonych wówczas kryterium – przypomniał radny Andrzej Chatłas. - Obecny herb wyraża ideę jednoczenia czterech gmin. Ponadto 21 lat obcowania z nim wrósł w symbolikę samorządową. I to również jest wartość. Dlatego uważam, ze rada nie powinna go zmieniać