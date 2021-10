Korepetycje online droższe od stacjonarnych, ale bardziej popularne także w regionie

Rynek zajęć pozalekcyjnych, w tym korepetycji, bardzo rozwinął się podczas pandemii COVID-19 z powodu nauki zdalnej. - Zaczęłam mieć korepetycje przez internet rok temu jesienią, gdy zamknięto szkoły i pandemia rozszalała się na dobre – mówi Monika, licealistka z Bydgoszczy. - To było właściwie jedyne wyjście, bo inaczej nie poradziłabym sobie z lekcjami. Do tej pory mam zdalne korki. Są o wiele wygodniejsze, bo nauczyciel ani ja nie musimy nigdzie dojeżdżać. Według mnie online można się tyle samo nauczyć co stacjonarnie.