Koronawirus 2021 w Kujawsko-Pomorskiem. Małe kroki do normalności i policja na weselu

2021 rok cały był pandemiczny - od pierwszego do ostatniego dnia. Przywitaliśmy go wyjątkowo - może nie tyle spokojnie (chociaż taki był zamysł), co nerwowo. W sylwestra 2020 od godz. 19.00 do 6.00 nazajutrz rano Polacy mieli zostać w domach. Tak stanowiło rządowe rozporządzenie w związku z obostrzeniami, mającymi zwalczyć drugą falę koronawirusa. Kto bez powodu opuścił mieszkanie, mógł dostać mandat w wysokości nawet 30 000 złotych.

Prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzili, iż zakaz nie ma podstawy prawnej.