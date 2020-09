Koronawirus firmie UMC Poland pod Toruniem. Pracownicy: "Kwarantanna nie dla wszystkich", "Dlaczego firma wciąż pracuje?"

- Jeżeli test jest pozytywny u przełożonego, to wszyscy podwładni powinni być wysłani na kwarantannę - pisze jeden z pracowników.

Uważa również, że te osoby powinny mieć wykonane testy. - Wszyscy mają kontakt w ubikacjach, szatniach, podczas przerw, na stołówce, na palarni... Pomijam już przebywanie razem w autobusach podczas dojazdu do pracy. Nie rozumiem, jakim cudem produkcja nadal funkcjonuje, jeżeli na niej były zarażone osoby - twierdzi nasz czytelnik. Jego zdaniem wszyscy pracownicy produkcji powinni mieć przeprowadzone testy, zaś sam zakład powinien zostać zdezynfekowany.

Zwróciliśmy się z pytaniem do general managera przedsiębiorstwa, czy planowane są testy u wszystkich pracowników. Jak jednak tłumaczy Witalis Korecki, jest to zależne od Sanepidu. To on decyduje, u kogo należy wykonać test. Kilka dni temu na prośbę kierownictwa firmy, Sanepid zorganizował przyjazd ambulansu epidemiologicznego na teren fabryki i wówczas przeprowadził testy na obecność koronawirusa u osób objętych nadzorem epidemiologicznym. W sumie zostało przebadanych 48 pracowników. Trzech otrzymało pozytywne wyniki. Łącznie więc koronawirusa wykryto u sześciu pracowników fabryki. Jak jednak zapewnia Witalis Korecki, firma pozostaje w stałym kontakcie z Sanepidem, a sytuacja jest opanowana. Osoby, które mogą pracować zdalnie, robią to. Poza tym na terenie fabryki obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, zachowywania odpowiednich odległości między pracownikami oraz regularnego mycia i dezynfekcji rąk.