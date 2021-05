"Koronawirus jest w odwrocie". Luzowanie obostrzeń od 28 maja. Zobacz, co się zmieni

Zobacz wideo: Kolejne luzowanie obostrzeń. Zobacz, co się zmieni!

Luzowanie obostrzeń od 28 maja 2021

4 maja w ścisłym reżimie sanitarnym otworzyły się galerie handlowe i markety budowlane. 8 maja otwarte zostały hotele i pensjonaty a 15 maja - ogródki restauracyjne.

Kolejny luzowanie obostrzeń już od piątku - 28 maja 2021 roku.

Od piątku, 28 maja, kolejna faza luzowania obostrzeń w Polsce.

- Sytuacja epidemiologiczna na to w tej chwili nam pozwala, bo widzimy, że koronawirus jest w odwrocie. Aczkolwiek jak zawsze z wielką ostrożnością do tego podchodzę, bo myślę, że jednak te zasady, do których jesteśmy przyzwyczajeni, powinny dalej z nami zostać – czyli maseczka, dezynfekcja, dystans. Powinniśmy cały czas o tym pamiętać – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Programu I Polskiego Radia.