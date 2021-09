Koronowo. Rozpoczął się długo zapowiadany remont i rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej

O planach dotyczących rozbudowy PIT głośno było w Koronowie od kilku lat. Teraz mają one szansę się ziścić. Placówkę otwarto w mieście w 2002 r. Duża w tym zasługa Grzegorza Myka, przewodnika po Koronowie i szlaku cysterskim. To on do roku 2017 r. prowadził Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie. Przez lata mieścił się on w eksponowanym miejscu, na pl. Zwycięstwa czyli na koronowskim rynku.