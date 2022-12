Korzystne zmiany w rentach socjalnych. ZUS przypomina, co zyskali renciści

Jakie są limity dorabiania dla rencistów socjalnych?

Do renty socjalnej stosuje się więc obecnie te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej. Od 1 grudnia 2022 roku do końca lutego 2023 roku granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto.