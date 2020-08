Koszykarki Basket 25 Bydgoszcz wznowiły treningi [zdjęcia]

Koszykarki KS Basket 25 Bydgoszcz wznowiły w poniedziałek treningi. Wspólne przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły w Artego Arenie. W nadchodzącym sezonie drużynę prowadzić będzie trener Piotr Kulpeksza. W ekipie zostały Elżbieta Międzik, Karina Michałek i Wiktoria Sobiech, do Bydgoszczy wróciła Julie McBride. Są też nowe zawodniczki: Angelika Stankiewicz, Amerykanki Janessa Jeffery, Lauren Ervin i Magdalena Szajtauer. Ligowy sezon rozpocznie się na początku października. KS Basket 25 na pierwszy mecz pojedzie do Gorzowa.

Dariusz Bloch