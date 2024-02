Koty bohaterami wystawy w Nakle. Eksponaty ściągnięto m. in. z Bydgoszczy, Grudziądza i Torunia

- Chcieliśmy pokazać urodę kotów i to jak ewoluowały w naszej kulturze poczynając od starożytnego Egiptu, gdzie były stawiane na piedestale, pieszczone przez faraonów i czczone w świątyniach do prześladowanych w średniowieczu. Zwierząt co najwyżej tolerowanych w czasach nowożytnych, aż po czasy współczesne kiedy to filmiki z udziałem kotów są wszechobecne i dominują w Internecie – mówiła na wernisażu Anna Sergott, kurator wystawy, prywatnie - właścicielka kota.