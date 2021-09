Kradzież zuchwała w Grudziądzu i napaść na policjanta. Mundurowy strzelał z broni palnej do uciekinierów. Jest akt oskarżenia

17-latek i 44-latek są oskarżeni o dokonanie kradzieży zuchwałej, do której doszło w jednym ze sklepów przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. Działali wspólnie i w porozumieniu. Ze sklepowej kasetki ukradli gotówkę w wysokości 1 tys. zł. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Ponadto 17-latek jest też oskarżony o rozbój, do którego doszło poza Grudziądzem, polegający na stosowaniu przemocy wobec kobiety w celu przywłaszczenia torebki. Grozi mu za to od 2 do 12 lat więzienia.

O ile 17-latek, to młodociany sprawca przestępstwa i miał dotąd czystą kartotekę, to 44-latek i trzeci z oskarżonych, 35-latek są dobrze znani tutejszej policji. Na swoim koncie mają m.in. przestępstwa przeciwko mieniu, a także zdrowiu i życiu. Oboje przestępstwa o które są obecnie oskarżeni, popełnili w warunkach recydywy, co oznacza że w przypadku skazania wyrok może być surowszy.