Krajeński Park Krajobrazowy ma 25 lat. Tak wygląda w krainie stu jezior

Może niektórzy nasi Czytelnicy pamiętają lato sprzed pół wieku. Zwłaszcza to spędzane na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i w okolicach Jeziora Sępoleńskiego. Przypominamy je na archiwalnych…

Krajeński Park Krajobrazowy - bogactwo przyrodnicze Krajny

Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są zwłaszcza wody: liczne rzeki i blisko setka jezior. Największe z nich to: Więcborskie (ok. 200 ha), Mochel (153 ha), Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo (151 ha), Witosławskie (107 ha) i Lutowskie (156 ha).

Szlaki turystyczne

Na miłośników aktywnej turystyki w Krajeńskim Parku Krajobrazowym czeka czternaście szlaków turystycznych prowadzących do najciekawszych miejsc przyrodniczych i historycznych. W okresie letnim turystów przyciągają też położone nad jeziorami ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska. Atrakcją są również wieże widokowe w Sępólnie i przy Jeziorze Wieleckim, skąd można obserwować wodne ptactwo.

Edukacja, ekologia, fotografia

Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork. Na potrzeby parkowego ośrodka edukacji przyrodniczej zaadaptowano tam dawną remizę. Placówkę uroczyście otwarto w 2020 roku z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego. Park zyskał komfortowe warunki do edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.