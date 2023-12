Tak wygląda Krajeński Park Krajobrazowy. Oto jego niezwykłe polodowcowe oblicze

To największy park w regionie

Krajeński Park Krajobrazowy utworzono w zachodniej części naszego regionu 17 sierpnia 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności. Zajmuje 74 985,60 ha, co stawia go na pierwszym miejscu w Kujawsko-Pomorskiem jeśli chodzi o wielkość, a przy tym jest jednym z największych w Polsce.

Rolą parku krajobrazowego jest ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych w jego granicach, które nie są tak rozległe jak sama Krajna, ale za to wykraczają nieco na północ za linię rzeki Kamionki aż po wieś Zamarte, Góry Obkaskie, wieś Obrowo i jezioro Piastoszyn.

Na terenie parku dominują pola uprawne (66 proc. powierzchni), ale nie zmienia to faktu, że krajobraz jest polodowcowy, pofałdowany, poprzedzielany zadrzewieniami i oczkami śródpolnymi.

Jeziora i rzeki

To jak wielką pracę wykonał na tej ziemi lądolód, świadczą także doskonale wykształcone, głębokie i rozległe doliny rzek. Szczególne wrażenie robią rynny odpływowe (z topniejącego lodowca) Kamionki i Sępolenki (Sępólnej), ale także Łobżonki (Łobzonki) i Orli. Rynna tej ostatniej nie jest może tak czytelna w terenie, bowiem w granicach parku zasila aż 6 jezior i wzrok turysty ogranicza się do szerokości tychże, a nie samej rzeki.

Wszystkie rzeki wykorzystywane są przez kajakarzy, a szczególnie popularne są szlaki Kamionki i Sępolenki, którymi można dopłynąć do Zalewu Koronowskiego utworzonego na Brdzie, a także Łobżonki, którą dopływa się do Noteci.

Są też też mniejsze rzeczki, by wymienić Kicz czy Wytrych.

Łobżonka stanowi zachodnią granicę województwa kujawsko-pomorskiego z wielkopolskim. Do wybuchu II wojny światowej była granicą państwową między Polską a III Rzeszą Niemiecką. Dolinę tej rzeki otulają z obu brzegów, a zwłaszcza ze wschodniego, kujawsko-pomorskiego, rozległe lasy.