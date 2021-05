Krajowy Plan Odbudowy a rolnictwo i wieś. Na co będą pieniądze? Ministerstwo rolnictwo wylicza

Polska produkuje rocznie 5-6 mln ton nadwyżki zbóż. Producenci chcą budowy portu zbożowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy

"Ziarno zbóż eksportujemy do Niemiec, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale też do wielu innych krajów. Aby tych rynków nie utracić oraz by pojawiały się nowe rynki istnieje potrzeba stworzenia profesjonalnego portu zbożowego", pisze do prezydenta Andrzeja Dudy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Chce budowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.