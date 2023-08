Kranówkę w tej gminie powiatu włocławskiego można pić, ale lepiej ją wcześniej przegotować

To już kolejny problem z jakością wody w tej gminie. W ubiegłym miesiącu w próbkach wody pobranej z wodociągu w Dębniakach pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku wykryli enterokoki. Tych bakterii nie było wprawdzie dużo, bo 5 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody, ale była to już liczba nieprawdłowa. Do tego doszły nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów . W temperaturze 22 stopnie Celsjusza było powyżej 300 jednostek w 1 ml wody. W związku z tą sytuacją Sanepid wydał komunikat o braku przydatności wody z wodociagu Dębniaki do spożycia i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. To oznaczało, że nie można było jej pić ani z niej korzystać do przygotowywania potraw czy mycia. Te ograniczenia trwały kilka dni zanim wszystko wróciło do normy.