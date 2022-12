Kredyty hipoteczne ze stałą czy zmienną stopą procentową? Tak teraz pożyczają banki

"Zawieszamy sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). W tym czasie bank będzie oferował kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym" - podał w komunikacie ING Bank Polski.

Stopy procentowe bez zmian

To oznacza, że wycofuje ze sprzedaży kredyty hipoteczne oparte na WIBOR-ze. Wstrzymanie sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem nastąpi 17 grudnia 2022 roku. Klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny o kredycie z ofertą zmiennego oprocentowania, będą mogli składać wnioski kredytowe do końca tego roku.