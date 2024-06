Kryształy PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [18.06.2024 r.]

Skąd mieć pewność, że to kryształ PRL?

Kryształy sprzed dekad

Kryształy były kiedyś uznawane za rzemieślnicze dzieła sztuki. Wytwarzane w renomowanych polskich fabrykach kryształy te odzwierciedlają długą tradycję szklarską w Polsce. Ich precyzyjne rzeźbienie, piękne wzornictwo i doskonała jakość sprawiają, że są one doceniane zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez osoby poszukujące wyjątkowych, często w stylu vintage, ozdób do swojego wnętrza.

Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Mowa o kryształach z lat 70., 80. i 90. W czasach PRL szczególnie kryształowe wyroby wielu uważało za piękne i eleganckie, wręcz za synonim luksusu. U progu XXI wieku uznane za kiczowate, dzisiaj wracają do łask.

Co czyni kryształy tak poszukiwanymi?

W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność kryształów z PRL na rynku kolekcjonerskim. Istnieje wiele powodów, dla których kryształy te są tak poszukiwane. Przede wszystkim, są one wyjątkowymi pamiątkami z okresu PRL – niektórzy czują do nich po prostu sentyment, przypominają lata dzieciństwa, młodości bądź szczęśliwego czasu rodzinnego. Ponadto, kryształy te są w ograniczonej ilości, ponieważ produkcja została zakończona po upadku poprzedniego ustroju. To czyni je jeszcze bardziej pożądanymi przez kolekcjonerów.