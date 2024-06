Ardanowski stworzy swoją partię? "Od dawna mówię o potrzebie naprawienia PiS-u, wyciągnięcia wniosków po wyborach"

- Krytykuje pan to, co się dzieje w PiS-ie, ale wystartował w wyborach pod szyldem tej partii. Dzięki panu PiS zyskał sporo głosów np. wśród rolników. Nie ma w tym sprzeczności? - Członkiem PiS-u jestem od 23 lat i wciąż życzę tej partii jak najlepiej, nie pałam chęcią zemsty, chociaż czasami odważnie mówię o błędach PiS-u. Widzę, co się dzieje na scenie politycznej. M.in. prezes Kaczyński chce zabetonować scenę polityczną i to mi się nie podoba. Ale nie tylko on ma takie zamiary. Dwie główne partie próbują wyeliminować wszystkie pozostałe koalicje czy ruchy społeczno-polityczne, także Trzecią Drogę. Myślę, że byłem "wartością dodaną" dla PiS, ponieważ głosowały na mnie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nie zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość.

- W mediach pojawiły się informacje o rzekomym pana odejściu z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. To prawda? - Na razie nie występuję z tego klubu, ale od dawna mówię o potrzebie naprawienia PiS-u, wyciągnięcia wniosków po wyborach, zmiany przywódcy, ale i stylu przywództwa w partii. Ewentualna zmiana nazwy nic nie da , to byłyby tylko zmiany pozorne.

- I co w związku z tym? Stworzy pan swoją partię?

- Tego jeszcze nie wiem, ale jestem pewien, że nowe ruchy społeczno-polityczne będą powstawać, bo w Polsce coraz więcej osób nie zgadza się z tym, co robią przedstawiciele dwóch głównych partii politycznych. Spora grupa Polaków ma centroprawicowe poglądy, bliżej im do chadecji, która chce pozostać bliżej Kościoła, mają oni dosyć lewicowej ideologii. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że wielu naszych rodaków nie miało na kogo głosować, więc nie poszli do urn. To trzeba zmienić.