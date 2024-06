Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej: - Będę walczył o praworządność

Już wiadomo, że Krzysztof Brejza otrzyma mandat do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że będzie to kontynuacja pracy w Brukseli. Kandydował w październiku 2023 roku w wyborach do Sejmu z trzeciego miejsca i otrzymał aż 89 840 głosów. To był najlepszy wynika w wyborach do Sejmu z niejedynki. Tym samym uzyskał mandat posła X kadencji. Jednak w styczniu tego roku zastąpił mianowanego na ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego i objął mandat eurodeputowanego.

- Będę walczył dla obywateli o praworządność, o bezpieczeństwo ich danych i korespondencji w internecie. Także o to, aby obywatele nie byli inwigilowani bezprawnie przez służby - mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Europarlamentarzysta nawiązał tym samym do systemu Pegasus, którym służby specjalne nadzorowane przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy podsłuchiwał wielu obywateli sprzeciwiających się tym rządom, w tym samego Krzysztofa Brejzę i jego żonę – prawniczkę. Dlatego nasz rozmówca będzie się starał zasiąść w parlamentarnej Komisji Praworządności.