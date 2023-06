Krzysztof Gawkowski: - Mamy do czynienia z powolną destrukcją Putina

Dotychczasowy pupil Kremla Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera najpierw wkroczył do Rostoku i Woroneża, potem zagroził wejściem do Moskwy i nagle się wycofał...Co sądzi Pan o tych wydarzeniach w Rosji? Przede wszystkim widzimy upadek wielkiego cara Putina, który w kontekście ostatnich wydarzeń - w oczach swoich rodaków przestał być tym wielkim, a stał się liliputem. Miał być wszech włodarzem Moskwy a okazuje się, że nawet z własnymi oddziałami sobie nie poradził. Widać też, że armia rosyjska była przez lata przeceniana. Wydawało się, że jest nie do pokonania, a tu się okazuje, że nie dość, że jest do pokonania to jeszcze jest bardzo buntownicza. Oczywiście teraz mamy chwilowe zwycięstwo Putina nad Grupą Wagnera, bo cały ten bunt nie okazał się na tyle skuteczny, żeby Putina zdjąć ze stanowiska prezydenta Rosji. Ale cała ta sytuacja pokazuje, że nie jest on już wszechmogący, że Putin samodzielnie nie decyduje o tym, co się w Rosji dzieje. A co do Jewgienija Prigożyna to myślę, że likwidacja Grupy Wagnera jest dla niego bardzo dobrym wyjściem, bo wycofa się z ukraińskiego frontu i – tym samym - oszczędzi swoich żołnierzy. W ten sposób wygra sobie wolność i pewnie duże pieniądze.

Czy na pewno Jewgienij Prigożyn wygra sobie w ten sposób wolność? Pewnie Putin będzie chciał się na nim zemścić, ale teraz - w tym krótkim dystansie - wygląda to tak, że mała garstka żołnierzy grupy pod dowództwem Jewgienija Prigożyna zatrzęsła samym szefem Federacji Rosyjskiej, która dysponuje bronią jądrową. To jest bez wątpienia bardzo spektakularna porażka wizerunkowa reżimu Putina, która będzie miała dalekie konsekwencje w bezpieczeństwie Europy i świata. Mam nadzieje, że cała ta sytuacja przyczyni się do zwycięstwa Ukrainy i odzyskania terytoriów, które wcześniej utraciła.

Patrząc w tym szerszym kontekście na wojnę w Ukrainie, to jaki teraz scenariusz Pan przewiduje? Myślę, że mamy do czynienia z powolną destrukcją reżimu Putina – to po pierwsze. Po drugie - według mnie - musi wydarzyć się coś z samym Putinem, żeby można było powiedzieć, że w wojnie w Ukrainie dochodzi do jakiegoś przesilenia. Na przykład to, że Putin przestanie być prezydentem państwa rosyjskiego. Ta obecna sytuacja w Rosji spowoduje olbrzymie zmiany w myśleniu strategicznym Europy i Stanów Zjednoczonych. I na pewno cała ta sytuacja w Rosji będzie utwierdzała Zachód, że warto pomagać Ukrainie. Dalej inwestować w ten kraj i wspierać go, zarówno wojskowo jak i finansowo. Wydaje mi się, że jest coraz bliżej do końca wojny w Ukrainie. Ale kiedy to nastąpi – trudno powiedzieć. Dopóki jednak Putin będzie miał władzę, Ukrainie będzie trudno zakończyć wojnę na swoich warunkach.

Przejdźmy do Polski. Miesięczne świadczenie 500 Plus wzrośnie, od 1 stycznia 2024 roku do 800 Plus na każde dziecko. Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął ten projekt, ma teraz trafić do Sejmu. Zagłosuje Pan za nim?

Nie ma w Polsce chyba nikogo, kto nie czułby w ostatnich latach drożyzny i wzrostu cen. Skumulowana inflacja za dwa lata to ponad 30 proc i takie wskaźniki muszą zmuszać do refleksji, że świadczenia społeczno-socjalne powinny być waloryzowane. Tak właśnie traktuję zapowiedź zwiększenia świadczenia 500 Plus i dlatego będę głosował „za”.

Podobnie opowie się cała Lewica?

Waloryzacja świadczeń, w rozwiniętych państwach nie jest żadnym rarytasem. To normalność i dlatego Lewica już rok temu zgłaszała postulat podniesienia między innymi 500 Plus. Mocno naciskaliśmy jednak, aby zmiany dotyczyły całego systemu wynagrodzeń i świadczeń w Polsce. W naszych propozycjach jest podniesienie emerytur, zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników budżetówki czy nauczycieli o pielęgniarek. Jednocześnie pokazujemy, jak to zrobić, aby budżet nie poszedł z torbami i to jest odpowiedzialne myślenie o przyszłości.