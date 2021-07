Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia dostał od radnych absolutorium

- Jestem ostatni by kogokolwiek oceniać za tę aferę – mówił radny Tomasz Szamocki . I ubolewał nad tym, że o sprawie dowiedział się z prasy. - Nie wyobrażam sobie, abym podniósł rękę za, głosując nad wotum zaufania dla burmistrza, który nas – radnych nie poinformował o tym co się stało – mówił Tomasz Szamocki.

Przypomnijmy, że wiosną 2021 roku wykryto nieprawidłowości w kasie urzędu. Pracownicy wyprowadzili około pół miliona złotych. Pieniądze pochodziły głównie z wpłat z podatku od nieruchomości. Radny Szamocki nie omieszkał przypomnieć także o podniesionych niedawno stawkach tego podatku.

- Od kiedy wykryliśmy nieprawidłowości, uważam, że zadziałaliśmy dobrze. Sami do wszystkiego doszliśmy i odpowiednio zadziałaliśmy z mecenasem i panią skarbnik. Gdybyśmy tak nie zadziałali, to długo byśmy się zastanawiali jak do tego doszło – bronił się burmistrz Krzysztof Kułakowski.