Krzysztof Szulc zamierza zamierza ubiegać się o stanowisko burmistrza Sępólna Krajeńskiego

- Sępólno jest moją mała ojczyzną, tutaj rozwijam firmę i swoje pasje. Tu spędzam zdecydowanie najwięcej czasu. Musimy się czymś wyróżniać w stosunku do innych samorządów. Chciałbym, by Sępólno było miastem tanim. To oznacza dla mnie niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co spowoduje że potencjalni inwestorzy będą chcieli tu inwestować. Mam tu też na myśli maksymalne skrócenie czasu wydawania warunków zabudowy. Podatki w Sępólnie muszą być niższe niż w Chojnicach czy w Bydgoszczy. Sprawą honoru jest budowa drogi rowerowej z Zamartego i Sępólna oraz z Sępólna (od ronda K. Wielkiego) do Więcborka - podkreśla nasz rozmówca.