Krzyż wisiał do tej pory na głównej ścianie, usytuowanej centralnie w stosunku do miejsc dla gości w sali Bydgoskiego Marca 1981 roku. O jego zniknięciu stamtąd niedawno poinformował Portal Kujawski. Symbol religijny jednak z sali nie zniknął, tylko zmienił miejsce. Teraz wisi przy jednym z wejść.

Nie jedyne zmiany w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Urzędem od grudnia kieruje Michał Sztybel z Platformy Obywatelskiej i szef miejskich struktur PO w Bydgoszczy. Zastąpił na stanowisku poprzednio urzędującego Mikołaja Bogdanowicza. Sztybel skomentował sprawę w mediach społecznościowych, na platformie X: "Dla jasności. Ja wrogiem krzyża nigdy nie będę, ale do tej pory był większy od godła i powieszony nad godłem, a sala urzędu to nie kościół. Za to chrześcijanie z PiS już mnie wyzwali od najgorszych. Mało Boga w nich".

Sprawę krzyża, który przewieszono w inne miejsce sali Bydgoskiego Marca 1981 roku komentowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. FB/Bartosz Kownacki

Decyzja o przewieszeniu krzyża nie jest ani jedynym, ani pierwszym symbolicznym krokiem za nowego kierownictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Już 21 grudnia, krótko po objęciu stanowiska, Michał Sztybel w tzw. rolce, krótkim nagraniu zamieszczonym w internecie oprowadzał widzów po swoim gabinecie.