Krzyże Wolności i Solidarności dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego: Andrzeja Kokota i Mirosława Fołdy

- To wzruszający moment dla nasz wszystkich. Dopiero się poznaliśmy, a już miałem zaszczyt wręczyć Wam Krzyże Wolności i Solidarności. Kiedy ja się rodziłem, byliście dojrzałymi ludźmi, którzy zechcieli służyć ojczyźnie. Zapłaciliście za wolność moją i mojego pokolenia. Kim jesteście mówi ten Krzyż, opisuje każdego Was razem i z osobna - mówił Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

W imieniu odznaczonych przemówił Marek Majka:

- Musieliśmy ukrywać się żeby nie dać się zdekonspirować, naszym obowiązkiem teraz jest przekazywać to co się wydarzyło. Pamiętam, jak z żoną byliśmy na pogrzebie ks. Jerzego i podszedł do mnie jakiś podporucznik mówiąc: możesz dostąpić wniebowstąpienia jak Twój księżulek - wspominał odznaczony.