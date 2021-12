Ksiądz Artur Kołodziejczyk: - Prawdziwa miłość jest bliska i prosta jak przytulenie Dzieciątka

- Jak mam się do ciebie zwracać: ojcze Arturze, księże czy po prostu Arturze, skoro znamy się od czterdziestu lat i to z oazy u bydgoskich jezuitów?

- Niech to będzie rozmowa dwóch przyjaciół.

- Lubisz święta?

- Dla nas, księży, to okres najbardziej wytężonej pracy, ale bardzo to lubię. Szczególnie podczas spowiedzi przedświątecznych widać, jak w ludzkich sercach działa Pan Bóg. Przez lata coś się w człowieku blokowało i blokowało, aż nagle pojawia się ta iskra: nie chcę tak dalej żyć! W sercu zapala się ten płomyczek światła. Naprawdę fantastyczny moment.

- Nie irytujesz się, kiedy zaraz po Wszystkich Świętych handel przestawia się w tryb świąteczno – bożonarodzeniowej sprzedaży?

- Kwestia emocji, irytacji jest tu drugorzędna. Żal, że w naszej kulturze nie udaje się wykorzystać czasu rozpiętego między dotknięciem wieczności w tajemnicy Wszystkich Świętych, a Bożym Narodzeniem. Naszych bliskich, drogich zmarłych możemy objąć modlitwą wyprowadzającą nas poza doczesność. Adwent jest przygotowaniem do tego, co stało się w Boże Narodzenie. To bardzo radykalne wyrażenie pragnienia Pana Boga, by być w bardzo bliskiej relacji z nami. Historia ludzkości jest wielkim zmaganiem człowieka, który w różnych kulturach chciał odkryć obecność Boga. Chciał poznać tajemnicę przerastającą człowieka. Kłopot był po naszej, ludzkiej stronie. Szukaliśmy po omacku, trochę jak rosyjski saper – zwiadem – staraliśmy się badać rzeczywistość Pana Boga i na różne sposoby ją interpretować. Tylko to jest również kłopot samego Pana Boga. Jak opowiedzieć o sobie, kiedy ludzka wrażliwość zupełnie nie przystaje do rzeczywistości duchowej? Przecież nie mamy zmysłów duchowych. Poznajemy rzeczywistość przy okazji kontaktu ze światem tego, co dla nas, po ludzku jest poznawalne. Nawet najczulsze uczucia najbliższej osoby poznajemy przez przytulenie, wręczenie kwiatów. Dopiero ludzkim językiem jesteśmy w stanie nazwać i odebrać to, co dzieje się w sercu drugiego człowieka, a co dopiero poznanie rzeczywistości bożej! Dlatego najczęściej przegapiamy Boże Narodzenie wśród różnych tradycjonalnych czy sentymentalnych elementów. Boże Narodzenie to bardzo mocny głos Pana Boga: chciałbym powiedzieć wam o sobie jak najwięcej i wiem, że jedyną szansą, bym mógł to zrobić, jest stanie się jednym z was. Oto staję między wami i waszym - moim, ludzkim językiem opowiadam o sobie, że jestem waszym bratem.