Ksiądz z parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu biegnie na Jasną Górę. W jakiej intencji ta pielgrzymka?

Ta dosyć nietypowa, samotna pielgrzymka nosi nazwę Miłość Mierzona Kilometrami (na takim profilu na Facebooku ks. Tomasz relacjonuje przedsięwzięcie), której trakcie kapłan chce pokonać 273 kilometry z Inowrocławia na Jasną Górę.

- To nie wydarzenie sportowe, nie zawody, ale to moja osobista odpowiedź na natchnienie, które pojawiło się wiele lat temu w moim sercu, na które wielokrotnie próbowałem odpowiedzieć, z którym się zmagałem, w którym szukałem odpowiedzi na poszczególne pytania.: po co i dlaczego ja, może to nie jest dla mnie, może mi się tylko wydaje. Ale w końcu przyszedł taki czas, przyszły takie okoliczności i pojawiły się takie osoby, które pomogły do rozeznawać, pomagały stopniowo dać odpowiedź na te podstawowe, bardzo trudne pytania - wyjaśniał kapłan w nagraniu internetowym przed wyruszeniem w trasę.