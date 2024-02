KSK Ciech Noteć Inowrocław przegrywa z ŁKS Coolpack Łódź 70 do 80. Mamy zdjęcia Dominik Fijałkowski

To był mecz pełen emocji. Niestety, Noteci nie pomogła magia własnego boiska i kibiców, którzy dawali z siebie wszystko, by zagrzewać inowrocławski zespół do walki. Po dobrych dwóch pierwszych kwartach inowrocławianie ulegli ekipie z Łodzi 70 do 80.