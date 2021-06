Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Szwecja - Ukraina. Gdzie oglądać? O której mecz?

W ósmym meczu 1/8 finału rozgrywanym w Glasgow na Hampden Park Szwecja zmierzy się z Ukrainą. To spotkanie wyłoni ostatniego ćwierćfinalistę.

Szwedzi bardzo pewnie awansowali do fazy pucharowej. Najpierw bezbramkowo zremisowali z Hiszpanią. Potem ograli 1:0 Słowację. W ostatnim meczu grupowym zwyciężyli Polskę 3:2, zamykając Biało-Czerwonym drogę do fazy pucharowej.

Ukraińcy zaczęli fazę grupową od porażki 2:3 z Holandią, następnie pokonali Macedonię Północną 2:1 i przegrali z Austrią 0:1. Potem podopieczni Andrija Szewczenki musieli czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach, ale okazało się że trzy punkty wystarczą do awansu.

POLECAMY