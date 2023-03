Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki na żywo skoków narciarskich z Planicy. Wyniki konkursu finałowego Pucharu Świata[30.03.2023 r.]

Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki na żywo skoków narciarskich w Planicy. Które miejsce zajęli Polacy w skokach narciarskich? Przed nami ostatni weekend Puchar Świata w skokach w Planicy. Na starcie m.in. Kamil Stoch i Piotr Żyła. O której godzinie dzisiaj skoki w Planicy? Wyniki konkursu indywidualnego na mamucie w Planicy w piątek 31 marca. Wyniki będziemy podawać na żywo. Kto wygrał skoki dzisiaj w Planicy? Puchar Świata w skokach narciarskich transmisja online live. Relacjonujemy wyniki skoków narciarskich na żywo. Kolejność i klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach na żywo.

Skoki narciarskie na żywo. Które miejsce zajęli Polacy w skokach narciarskich?

Przed nami finał Pucharu Świata: dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy na mamucie w Planicy. W klasyfikacji generalnej większość najważniejszych rozstrzygnięć już zapadła. W klasyfikacji indywidualnej już w Norwegii triumf zapewnił sobie Halvor Egner Granerud, ale ważą się losy podium dla Dawida Kubackiego. Polak wciąż jest trzeci, ale zakończył sezon, a czwarty w klasyfikacji Anze Lanisek ma tylko 73 punkty straty.

Kto wygrał skoki? Wyniki na żywo konkursu w Planicy. Wyniki live skoków w piątek 31 marca 2023

Skoki narciarskie na żywo. Oto wyniki skoków w Planicy. Jak Polacy wypadli w skokach narciarskich?

W klasyfikacji drużynowej triumf zapewnili sobie Austriacy, którzy mają już ponad 1000 punktów przewagi nad kolejną ekipą. Polska długo zajmowała w trakcie sezonu drugie miejsce, ale od stycznia zaczęła tracić dystans do rywali. Aktualnie nasi skoczkowie zajmują czwarte miejsce i mają jeszcze cień szansy na awans, ale musieliby wygrać konkurs drużynowy w sobotę, a w konkursach indywidualnych wypaść lepiej niż Słoweńcy.

Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Planicy 2023

Kamil Stoch

Piotr Żyła

Paweł Wąsek

Aleksander Zniszczoł

Andrzej Stękała

Jan Habdas

Gdzie można obejrzeć dzisiejsze skoki narciarskie? Na jakim programie są skoki narciarskie?

Program transmisji skoków Pucharu Świata w Planicy. Wszystkie prologi oraz serie konkursowe na żywo pokaże Eurosport 1, aplikacja Eurosportu. Wszystkie konkursy skoków w Raw Air 2023 także można obejrzeć w kanale otwartym TVN. Niżej podajemy godziny wszystkich prologów i konkursów. W tych kanałach obejrzysz skoki z Oslo, Lillehammer i Vikersund.

O której godzinie dzisiaj skoki? Kto wygrał Puchar Świata w skokach narciarskich

Czwartek, 30.03.2023 8:00 trening

10:30 kwalifikacje Piątek, 31.03.2023 14:00 seria próbna

15:00 konkurs indywidualny Sobota, 1.04.2023 9:00 seria próbna

10:00 konkurs drużynowy Niedziela, 2.04.2023 9:00 seria próbna

10:00 konkurs indywidualny

Kto dzisiaj wygrał skoki? Skoki narciarskie Raw Air 2023 w Vikersund: wyniki na żywo

Trzy skocznie, sześć konkursów, sześć prologów, osiemnaście serii do klasyfikacji generalne i to wszystko w dziewięć dni - trwa Raw Air 2023, jeden z najbardziej intensywnych i emocjonujących momentów w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kto dzisiaj wygrał skoki? W niedzielę 19 marca już ostatnie skoki na mamucie w Vikersund: w prologu najlepszy Stefan Kraft, w czołówce Dawid Kubacki. Zapraszamy na relację na żywo ze skoków narciarskich w Raw Air 2023.

Kto wygrał skoki? Wyniki na żywo konkursu Raw Air 2023 w Vikersund. Wyniki live skoków w niedzielę 19 marca 2023

Wyniki na żywo skoków w Vikersund w sobotę 18.03.2023. Ekscytująca walka o zwycięstwo w Raw Air 2023!

W piątkowym prologu najlepszy okazał się Stefan Kraft (239 m). Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 7. miejsce ze skokiem na odległość 235 m. Do sobotniego konkursu zakwalifikowali się także Piotr Żyła 213,5, Kamil Stoch 209, Andrzej Stękała 217,5, i Aleksander Zniszczoł 203. Relacja na żywo z lotów narciarskich Raw Air 2023 w Vikersund w sobotę od godz. 16.30.

Wyniki na żywo skoków narciarskich. Kto wygrał loty narciarskie w Vikersund? Wyniki live Raw Air 2023

Vikersundbakken to skocznia o rozmiarze 240 m, to jedyny mamut w Skandynawii. Aktualnym rekordzistą skoczni w Vikersund jest Stefan Kraft, który w 2017 roku poleciał 253 m. W tym samym roku Kamil Stoch wygrał w Vikersund konkurs indywidualny Pucharu Świata, w konkursie drużynowym Polska zajęła 2. miejsce.

O której godzinie skoki? Program Raw Air 2023. Kiedy skaczą dzisiaj Polacy? Sprawdź terminarz skoków w Vikersund!

Vikersund, piątek 17.03.2023

14:45 trening

17:00 prolog/kwalifikacje e

Vikersund, sobota 18.03.2023 15:30 seria próbna

16:30 konkurs indywidualny Vikersund, niedziela 19.03.2023 14:30 prolog/kwalifikacje

16:00 konkurs indywidualny

Wyniki Raw Air 2023. Dawid Kubacki na podium w swoje urodziny

Kto wygrał skoki narciarskie w niedzielę? Drugi konkurs indywidualny wygrał Stefan Kraft, który umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Raw Air. Z Polaków świetnie spisał się Dawid Kubacki. W swoje 33 urodziny świetnie skoczył w drugiej serii i awansował z dziewiątego na trzecie miejsce. Kamil Stoch miał pecha do warunków w drugiej serii i spadł na 19. miejsce. Dobrze spisał się Paweł Wąsek, który zajął 17. miejsce. Nadal bez formy w Raw Air jest Piotr Żyła. Dawid Kubacki: - Swoje zrobiłem w drugiej serii, musiałem poczekać na dole, ale teraz cieszę się z podium w urodziny. Energi i sił mi nie brakuje. W sobotę mi nie poszło, ale w niedzielę zrobiłem krok do przodu.

Wyniki na żywo drugiego konkursu Raw Air w Oslo. Tak skakali w niedzielę Polacy

Niedziela 12 marca będzie bardzo pracowita dla skoczków. Najpierw o godz. 11.15 zostaną rozegrane kwalifikacje, a godz. 16.30 drugi konkurs indywidualny. Liczymy na dużo lepsze skoki Polaków niż w sobotę. Relacja na żywo z kwalifikacji i konkursu RAw Air w Oslo od godz 16.30.

Skoki narciarskie na żywo. Oto wyniki pierwszego konkursu RAw Air w Oslo

Kto dzisiaj wygrał skoki? Pierwsza seria konkursu nie była udana dla Polaków. Najwyższe miejsce zajmuje Kamil Stoch - 9. Dawid Kubacki 16., a Piotr Żyła sklasyfikowany dwie lokaty wyżej. Z konkursem już pożegnali się Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Skoki wyniki na żywo z Oslo. Ostatecznie pierwszy konkurs Raw Air bez polskich sukcesów: Kubacki zajął 9. miejsce, Stoch 13., Żyła po słabiutkim skoku w drugiej serii dopiero 29.

Wyniki skoków w Raw Air. Kto dzisiaj wygrał skoki? Relacja na żywo z prologu w Oslo 10 marca

To szósta edycja prestiżowego cyklu. Na jej starcie stanie sześciu Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Jakub Wolny. Stoch jest jednym z trzech skoczków, którzy od 2017 roku nie opuścili ani jednej punktowanej serii. Polak do tej pory zdobył 742 punkty, co daje mu trzecie miejsce za Stefanem Kraftem i Robertem Johanssonem.

Kto wygrał skoki narciarskie? Ruszył Raw Air 2023. Wyniki na żywo skoków z Oslo

Jednym z najlepszych skoczków w historii Raw Air jest Kamil Stoch. Wygrywał w 2018 i 2020 roku, dwa zwycięstwa w cyklu ma także na koncie Stefan Kraft. Na najlepszych czekają dodatkowe premie finansowe. Za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Raw Air 2023 organizatorzy wyłożą 60 tys. dolarów, a dwaj kolejni skoczkowie na podium dostaną odpowiednio 30 i 10 tys. dolarów.

Raw Air w Lillehammer program i terminarz. O której dzisiaj skoki narciarskie?

Lillehammer, poniedziałek 13.03.2023

18:30 trening

20:30 prolog/kwalifikacje mężczyzn Lillehamer, wtorek 14.03.2023 15:10 seria próbna

16:10 konkurs indywidualny Lillehammer, środa 15.03.2023 18:15 seria próbna

19:15 prolog/kwalifikacje mężczyzn Lillehammer, czwartek 16.03.2023 15:30 seria próbna

16:30 konkurs indywidualny

Wyniki skoków drużynowych w Planicy. Kto wygrał dzisiaj skoki na mistrzostwach świata?

Dwa lata temu W Oberstdorfie Polacy wywalczyli brązowy medal, w porównaniu do tamtej drużyny Aleksander Zniszczoł zastąpił Andrzeja Stękałę i biorąc pod uwagę wyniki konkursu indywidualnego MŚ na dużej skoczni w Planicy, to nasi skoczkowie należą do największych faworytów w konkursie drużynowym. Ich najwięksi rywale to Niemcy i Słoweńcy, ale nie można lekceważyć Austriaków i Norwegów.

Kto wygrał dzisiaj skoki? Konkurs drużynowy w Planicy na żywo

Dodajmy, że Polacy mogą dziś dokonać rzeczy historycznej: jeszcze nigdy na jednych mistrzostwach świata nie zdobyliśmy trzech medali. Po raz ostatni drużynowymi mistrzami świata w 2017 roku w Lahti, wtedy wygrali konkurs Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot Początek relacji na żywo konkursu drużynowego w Planicy w sobotę o godz. 16.30.

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Wyniki na żywo na dużej skoczni

Będzie drugi medal dla Polski? W piątek konkurs mistrzostw świata na dużej skoczni w Planicy. Kwalifikacje wypadły obiecująco: Dawid Kubacki i Kamil Stoch przegrali jedynie z Timi Zajcem, a z pewnością ostatniego słowa w Planicy nie powiedział mistrz świata ze skoczni normalnej Piotr Żyła. Relacja na żywo z konkursu Mistrzostw Świata w Planicy na dużej skoczni w piątek 3 marca od godz. 17.30.

Kto dzisiaj wygrał skoki? Piotr Żyła mistrzem świata w Planicy!

Niesamowicie zaczęły się dla nas Mistrzostwa Świata w skokach w Planicy. Złoty medal na skoczni normalnej obronił Piotr Żyła. Polak wygrał serię próbną, ale po 1. serii nie był zadowolony - 97,5 m i dopiero 13. miejsce. Najlepsze jednak zachował na koniec. W drugiej serii Piotr Żyła ustanowił znakomity rekord skoczni - 105 m! Kolejni skoczkowie spadali za jego plecami, ale Kamil Stoch też spisał się świetnie - 102 m. Jego odległość skopiował Dawid Kubacki, ale wciąż poza zasięgiem był Piotr Żyła. I tak już było do końca serii finałowej! Prowadzący Stefan Kraft dopiero 4, a na podium obok Polaka także Niemcy Wellinger i Geiger! Dawid Kubacki ostatecznie 5., Kamil Stoch 6.

Piotr Żyła dla Eurosportu: - Sam nie wiem co się stało w serii finałowej. Czułem, że to mój dzień, ale po pierwszym skoku pomyślałem "A Jezus Maria, nic z tego nie będzie". Drugiego skoku to nawet nie pamiętam, brakuje mi po prostu słów, nie wiem co mam powiedzieć. Polacy lubią takie zwycięstwa. Dokładnie 4 lata temu 1 marca Dawid Kubacki został mistrzem, a Kamil Stoch wicemistrzem świata na normalnej skoczni w Seefeld. Polacy sięgnęli po medale, pomimo że po pierwszej serii zajmowali odpowiednio 27. i 18. pozycji

Mistrzostwa świata w skokach na żywo. Kto dziś wygrał skoki w Planicy?

W reprezentacji Polski znalazło się pięciu skoczków - Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Natomiast w rywalizacji pań będą nasz kraj reprezentować Nicole Konderla, Kinga Rajda, Anna Twardosz oraz Paulina Cieślar.

Kto wygrał skoki? Wyniki MŚ w Planicy 2023. W sobotę 25.02. konkurs na skoczni normalnej

W sobotę pierwsze wielkie emocje dla polskich kibiców: konkurs na skoczni normalnej Mistrzostw Świata w Planicy. W rozegranych w piątek kwalifikacjach najlepszy okazał się Słoweniec Anze Lanisek. W kwalifikacjach wystartowało pięciu Polaków i wszyscy wywalczyli awans, najlepiej zaprezentowali się Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Skoki. Mistrzostwa świata w Planicy - terminarz, program. O której godzinie skaczą dziś Polacy?

Sobota 25.02.2023 17.00 konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej Niedziela 26.02.2023 17.00 konkurs drużyn mieszanych na normalnej skoczni Wtorek 28.02.2023 18.30 kwalifikacje kobiet na dużej skoczni Środa 1.03.2023 17.30 konkurs indywidualny kobiet na dużej skoczni Czwartek 2.03.2023 17.30 kwalifikacje mężczyzn na dużej skoczni Piątek 3.03.2023 17.30 konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni Sobota 4.03.2023 16.30 konkurs drużynowy mężczyzn na dużej skoczni

Skoki narciarskie - wyniki Pucharu Świata w Lake Placid. Granerud wraca na tron

W niedzielę oglądaliśmy dziesiąte w sezonie zwycięstwo Halvora Egnera Graneruda, który był najlepszy w obu seriach. Na podium także Andreas Wellinger i Stefan Kraft. My nie specjalnie mieliśmy się z czego cieszyć. Dawid Kubacki zawalił skok w 1. serii, w 2. się poprawił, co dało mu 7. miejsce. Mieliśmy jeszcze dwóch skoczków w trzeciej dziesiątce: Aleksander Zniszczoł (21) i Piotr Żyła (25).

Kto wygrał skoki w Lake Placid? Dawid Kubacki wyżej od Graneruda

W pierwszym konkursie w Lake Placid Dawid Kubacki wreszcie przed Halvorem Egnerem Granerudem, ale obaj znaleźli się poza podium. Najlepszy w kwalifikacjach i także w konkursie Andreas Wellinger, a na podium stanęli także Ryoyu Kobayashi i Daniel Tschofening. Kubacki ostatnie 5. (po 1. serii był 10.), a z Polaków punktowali także Aleksander Zniszczoł (13.) i Piotr Żyła (19.). Drugi indywidualny konkurs Pucharu Świata w Lake Placid w niedzielę o godz. 16.15.

Kto wygrał skoki w USA? Wyniki na żywo Pucharu Świata w Lake Placid

To spore wydarzenie w tegorocznym Pucharze Świata. Rywalizacja o punkty wraca Stanów Zjednoczonych po 19 latach przerwy, a dla LakePlacid to pierwsze zawody tej rangi od 33 lat. Skoczkowie będą rywalizować na skoczni HS128. Nieoficjalny rekord skoczni to 135,5 m Veli-Metti Lindstroema sprzed 21 lat.

Kiedy skoki narciarskie? Puchar Świata w Lake Placid o której godzinie? Gdzie oglądać skoki w telewizji?

Piątek 10 lutego

21:00 trening

23:00 kwalifikacje Eurosport 1, Eurosport Player - odwołane z powodu pogody Sobota 11 lutego 14:30 kwalifikacje Eurosport 1, Eurosport Player - przełożone z piątku

16:00 konkurs indywidualny TVN, Eurosport 1, Eurosport Player

22:00 seria próbna

23:00 konkurs duetów TVN, Eurosport 1, Eurosport Player Niedziela 12 lutego 14:45 kwalifikacje Eurosport Player

16:15 konkurs indywidualny TVN, Eurosport 1, Eurosport Player

Skoki w Lake Placid. W takim składzie pojechała kadra Polski do USA

W reprezentacji Polski spore zmiany. Do USA nie poleciał Kamil Stoch, który po nieudanych konkursach w Willingen chce odpocząć od rywalizacji i spokojnie potrenować. Thomas Thurnbichler zabrał za ocean kadrę w składzie: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Aleksander Zniszczoł.

Kto dziś wygrał skoki? Wyniki konkursu skoczków w Willingen w niedzielę 5.02.2023

Niedziela nie była dla nas. Najlepszy z Polaków był Piotr Żyła (7.), Dawid Kubacki był 17., a Kamil Stoch przepadł w kwalifikacjach

Wygrał niezawodny Halvor Egner Granerud, który na możliwe 1100 punktów w ostatnich konkursach zdobył aż 1000! Norweg o ponad 20 punktów wyprzedził Ryoyu Kobayashiego.

Skoki wyniki na żywo. Kto wygrał skoki w Willingen dzisiaj?

Pierwszy konkurs indywidualny w Willingen dla Halvora Egnera Graneruda, który w ostatnich tygodniach jest nie do pokonania. Nas cieszy powrót na podium Dawida Kubackiego, który zajął 3. miejsce. Tuż za podium Piotr Żyła, który świetnym skokiem w drugiej serii (138 m) awansował z 11. na 4. miejsce. W sobotę punkty Pucharu Świata zdobywali także Paweł Wąsek (22.), Kamil Stoch (25.) i Aleksander Zniszczoł (27.)

Kto dzisiaj wygrał skoki? W takim składzie Polacy pojechali do Willingen

Trener Thomas Thurnbichler, zdecydował się zabrać sześciu zawodników. W reprezentacji Polski na Puchar Świata w Willingen znaleźli się: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i nieobecny na lotach w Kulm Paweł Wąsek. W Willingen zabraknie naszych pań, więc Polska nie weźmie udziału w konkursie drużyn mieszanych. Niestety, oznacza to stratę ważnych punktów w Pcharze Narodów.

Skoki na żywo. Kto wygrał dzisiaj skoki w Willingen?

Mühlenkopfschanze w Willingen to największa skocznia duża na świecie. Po modernizacji w 2000 roku rozmiar wynosi 141 m. Po przebudowie pierwsze trzy rekordy ustanawiał Adam Małysz (najlepszy 151,5 m), a aktualny rekord jest o 1,5 metra lepszy i należy do... Klemensa Murańki, który tak daleko poleciał dwa lata temu. Z Polaków najczęściej w Willingen wygrywał Kamil Stoch - trzy konkursy.

Puchar Świata w skokach w Willingen terminarz. O której godzinie dzisiaj skoki narciarskie?

Piątek 3 marca

13:15 trening

16:00 konkurs drużyn mieszanych Eurosport 1, Eurosport Player

18:15 kwalifikacje do sobotniego konkursu - odwołane Sobota 4 marca 14:45 przełożone z piątku kwalifikacje

16:10 konkurs indywidualny Eurosport 1, Eurosport Player Niedziela 5 marca 14:30 kwalifikacje Eurosport Player

16:00 konkurs indywidualny Eurosport 1, Eurosport Player

Wyniki skoków na żywo. Dawid Kubacki traci żółty plastron lidera

Pierwszy konkurs lotów w sezonie dla Egnera Halvora Graneruda. Norweg upiekł w sobotę dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo jednocześnie pozbawił Dawida Kubackiego prowadzenie w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Dotychczasowy lider zajął w sobotę dopiero 10. miejsce. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 4. miejsce. To nie był dobry dzień dla Kamila Stocha, który znowu trafiał na kiepskie warunki atmosferyczne i zajął ostatecznie 17. miejsce.

Kto wygrał loty narciarskie dzisiaj? Wyniki skoków w Bad Mittendorf

Skoczkowie będą rywalizować na mamucie Kulm, który leży między miejscowościami Tauplitz i Bad Mitterndorf w Alpach. To jedna z najstarszych skoczni w Pucharze Świata, została wybudowana w 1908 roku. Jest także jedną z największych na świecie, jej wielkość to 235 m, co daje trzecie miejsce. Rekordzistą skoczni Kulm w Bad Mitterndorf jest Peter Prevc, który w 2016 roku poleciał 244 metry.

Wyników lotów narciarskich dzisiaj. Kto wygrał skoki w Kulm?

Puchar Świata w lotach narciarskich organizowany jest od 2009 roku. Pierwszym zdobywcą małej Kryształowej Kuli był Gregor Schlierenzauer. Austriak wygrywał loty trzy razy, podobnie jak Peter Prevc, ale Słoweniec dokonał tego trzy razy z rzędu w latach 2014-2016. Polacy nigdy nie wygrali małej Kryształowej Kuli, najbliżej tego był 2. w 2018 roku Kamil Stoch. Za najlepszego lotnika w polskiej kadrze uchodzi Piotr Żyła, który wygrał zresztą trzy lata temu konkurs lotów w Bad Mittendorf. W ten weekend barw naszego kraju będą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.

Loty narciarski Bad Mittendorf terminarz. O której godzinie dzisiaj skoki narciarskie?

Piątek 27 stycznia

10:15 trening

12:45 kwalifikacje Eurosport 2, Eurosport Player Sobota 28 stycznia 13:00 seria próbna

14:15 konkurs indywidualny Eurosport 1, Eurosport Player Niedziela 29 stycznia 12:45 kwalifikacje Eurosport Player

14:15 konkurs indywidualny Eurosport 1, Eurosport Player

Wyniki skoków narciarskich 22.01.2023. Kto wygrał Puchar Świata w Sapporo?

Trzeci konkurs na Okuyaramie okazał się najmniej szczęśliwy dla Polaków. Po dziesięciu kolejnych konkursach z podium Dawid Kubacki tym razem był dopiero 11., a najlepszy z Polaków Piotr Żyła 8. Wygrał wyraźnie wracający do wysokiej formy Ryoyu Kobayashi, a drugi był Granerud, który konsekwentnie odrabia straty w klasyfikacji generalnej do Dawida Kubackiego. Z Polaków punktowali w niedzielę także Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek.

Kto wygrał skoki w sobotę? Tym razem bez podium dla Polski

Sobotni konkurs na Okuyaramie wygrał Stefan Kraft, tym razem bez podium dla Polski, tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki. Drugie miejsce zajął Halvor Egner Granerud, a trzecie - Ryoyu Kobayashi. Z Polaków punktowali także Kamil Stoch (8), Piotr Żyła (9) i Aleksander Zniszczoł (25).

Skoki dzisiaj kto wygrał? Wyniki konkursu w Sapporo [21.01.2023]

Pierwszy konkurs na Okuyaramie zakończył się niespodzianką, czyli pierwszym w sezonie zwycięstwem Ryoyu Kobayashiegi. To pierwsza wygrana Japończyka od blisko rok. Po pierwszej serii prowadził Dawid Kubacki, który ostatecznie zajął 2.miejsce, ale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata powiększył przewagę nad trzecim Halvorem Egnerem Granerudem. Tuż za podium Kamil Stoch, a punktował także Piotr Żyła (14).

Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki na żywo Pucharu Świata w Sapporo

Puchar Świata w Sapporo sięga swoją historią do 1980 roku i do tej pory rozegrano ponad 70 konkursów. Ich areną jest przede wszystkim słynna Okurayama. Dla Polaków nie jest to wyjątkowo szczęśliwy obiekt, choć jeszcze przed przebudową złoto olimpijskie wywalczył tam Wojciech Fortuna w 1972 roku. W ostatnich dwóch dekadach zwyciężyli tam jedynie Maciej Kot i Kamil Stoch w 2017 roku. Stoch jest zresztą rekordzistą skoczni (146,5 m).

Skoki Sapporo terminarz. O której godzinie dzisiaj skoki narciarskie?

Piątek 20 stycznia

4:30 trening

6:40 kwalifikacje

8:00 konkurs indywidualny - TVN Player, Eurosport Player, Eurosport 2 Sobota 21 stycznia 6:30 kwalifikacje

8:00 konkurs indywidualny - TVN Player, Eurosport Player, Eurosport 2 Niedziela 22 stycznia 0:30 kwalifikacje

2:00 konkurs indywidualny - TVN Player, Eurosport Player, Eurosport 2

Skoki w Sapporo. W takim składzie będą skakać Polacy

Pięciu a nie sześciu skoczków zdecydował się zabrać Thomas Thurnbichler na kolejne zawody Pucharu Świata, które odbędą się w najbliższy weekend w Sapporo. To będzie ważny test dla Dawida Kubackiego, bo na Okuyaramie będzie 300 punktów do wzięcia, a przewaga Polaka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad Halvorem Egnerem Granerudem topnieje od kilku tygodni. Oprócz Kubackiego w Sapporo będą skakać także Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Zabraknie Jana Habdasa, który w Europie ma szykować formę na mistrzostwa świata juniorów.

Skoki Zakopane - wyniki na żywo. Kto wygrał konkurs indywidualny?

Po 1. serii jest znakomicie! Dawid Kubacki znokautował konkurencję i pewnie prowadzi na półmetku indywidualnego konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Szanse na podium ma Kamil Stoch, 6., ale z niewielką stratą do trzeciego skoczka. Pierwsze punkty w tym sezonie zdobędzie Jan Habdas, w drugiej serii będą skakać też Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Zepsuł skok natomiast Piotr Żyła i odpadł z rywalizacji.

Kto dzisiaj wygrał skoki? Skoki Zakopane 2023 - wyniki na żywo

Po emocjach w Turnieju Czterech Skoczni czas na polską odsłonę Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi zostanie rozegrany pierwszy w sezonie konkurs drużynowy, który ma duże znaczenie dla klasyfikacji Pucharu Narodów. w której Polacy na razie ustępują Austrii. Prowadzenia w klasyfikacji indywidualnej Pucharu Świata broni z kolei Dawid Kubacki. Polak ma 108 punktów przewagi nad drugim Anze Laniskiem i 134 nad trzecim Halvorem Egnerem Granerudem.

Kto dzisiaj wygrał skoki? Skoki Zakopane - wyniki konkursu drużynowego

Na półmetku konkursu drużynowego prowadzili Polacy! Świetnie skoczył Dawid Kubacki - 136,5, niemal równie dobrze Kamil Stoch i Piotr Żyła - 134 m, gorzej trochę wypadł Paweł Wąsek. Gospodarze konkursu drużynowego o niespełna 3 punkty wyprzedzają Austriaków i o 15 Niemców. W drugiej serii Polacy skakali słabiej, ale niewiele brakowało, aby w grupie najlepszych Dawid Kubacki odrobił wszystkie straty do Austriaków, choć miał najgorsze warunki z wszystkich skoczków. Ostatecznie liderzy Pucharu Narodów byli lepsi o punkt. - Zabrakło nam trochę szczęścia - przyznał Kamil Stoch.

Skoki Zakopane 2023 terminarz Pucharu Świata. O której godzinie dzisiaj skoki?

Piątek, 13.01 15.30 oficjalny trening

18.00 kwalifikacje do konkursu indywidualnego - Eurosport 1, Eurosport player, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl Sobota, 14.01 15.00 seria próbna

16.00 konkurs drużynowy - Eurosport 1, Eurosport player, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl Niedziela, 15.01 15.00 seria próbna

16.00 konkurs indywidualny - Eurosport 1, Eurosport player, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl

Skoki Zakopane 2023 - lista startowa. W takim składzie będą skakać Polacy

Sztab reprezentacji Polski zdecydował, że na liście startowej Pucharu Świata w Zakopanem znajdzie się niemal identyczny skład, jaki występował w 71. Turnieju Czterech Skoczni. W szóstce na kwalifikacje do konkursu indywidualne Stefana Hulę zastąpił Aleksander Zniszczoł, który kilka dni temu bardzo dobrze wypadł w Pucharze Kontynentalnym w Planicy. W sobotnim konkursie drużynowym w składzie reprezentacji znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.

Kto wygrał skoki narciarskie? Wyniki konkursu Zakopanem 2023

Polacy na zwycięstwo na najważniejszej swojej skoczni czekają od 2020 roku, gdy konkursu indywidualny skoków w Zakopanem wygrał Kamil Stoch. Z kolei w drużynie wygraliśmy w Zakopanem po raz ostatni w 2018 roku, gdy triumfował zespół w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki. Przed rokiem skoki w Zakopanem wygrali indywidualnie Norweg Marius Lindvik, a drużynowo Słoweńcy.

Kto wygrał dzisiaj skoki narciarskie? Wyniki konkursu Zakopane 2023

Po pierwszej serii nie zanosi się na niespodziankę. Przed jedną serią Turnieju Czterech Skoczni prowadzi Halvor Egner Granerud za skok na odległość 139,5 m. Drugi jest Anze Lanisek, a trzeci Dawid Kubacki. W drugiej serii będą skakać także Kamil Stoch (6. miejsce) i Piotr Żyła (12. miejsce). Ostatecznie Granerud wygrał trzeci konkurs w Turnieju Czterech Skoczni, drugi Lanisek, trzeci Kubacki. Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2022/23 także dla tej trójki, z tą różnicą, że Polak ze Słoweńcem zamienią się miejscami.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2023. Kto wygrał TCS 2022/23

Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1191,2 Dawid Kubacki (Polska) 1158,2 Anze Lanisek (Słowenia) 1128,9 Piotr Żyła (Polska) 1090,0 Kamil Stoch (Polska) 1087,9 Stefan Kraft (Austria) 1077,5 Michael Hayboeck (Austria) 1068,6 Daniel Tschofenig (Austria) 1061,1 Jan Hoerl (Austria) 1056,3 Manuel Fettner (Austria) 1050,9

Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki na żywo kwalifikacji w Bischofschofen

W piątek 6 stycznia poznamy zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni 2022/23. Po trzech konkursach prowadzi Halvor Egner Granerud, który wygrał w Oberstdorfie i Ga-Pa, a jego jedynym poważnym konkurentem jest lider Pucharu Świata w skokach Dawid Kubacki, triumfator w Innsbrucku. Szanse na podium w klasyfikacji generalnej mają także Piotr Żyła i Kamil Stoch, na razie zajmujący odpowiednio 4. i 5.

Wyniki skoków w Turnieju Czterech Skoczni. Kto wygra ostatni konkurs w Bischofschofen

W kwalifikacjach najlepszy okazał się lider Turnieju Czterech Skoczki, Halvor Egner Granerud. Drugi był Dawid Kubacki, trzeci Anze Lanisek, a tuż za czołową trójką Kamil Stoch, czyli bez żadnych niespodzianek. Najdalej w kwalifikacjach skoczył Dawid Kubacki - 137,5 metra, o 0,5 dalej niż Granerud, ale Norweg miał wyższe noty. W piątkowym konkursie zobaczymy także Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Stefana Hulę i Jana Habdasa.

O której godzinie skoki w Bischofschofen? Terminarz Turnieju Czterech Skoczni

Czwartek, 5 stycznia

14.30 - treningi

16.30 - kwalifikacje Piątek, 6 stycznia 15.30 - seria próbna

16.30 - konkurs indywidualny

Wyniki na żywo skoków narciarskich w Bischofshofen. Czy Dawid Kubacki dogoni Graneruda?

Dla polskich skoczków to przyjazna skocznia. W Bischofshofen wygrywał Adam Małysz w 2001, a Kamil Stoch aż dwa razy z rzędu w latach 2017, 2018 i 2021. Dodatkowo rekordzistą skoczni jest Dawid Kubacki. W 2019 roku wicelider Turnieju Czterech Skoczni 2023 skoczył tu 145 metrów. W ostatnich trzech konkursach jednak Polakom nie udało się wspiąć na podium w Bischofshofen.

Turniej Czterech Skoczni klasyfikacja generalna. Które miejsca zajmują Polacy?

Halvor Egner Granerud 877,8 Dawid Kubacki 854,5 Anze Lanisek 823,5 Piotr Żyła 807,5 Kamil Stoch 789,0 Stefan Kraft 796,5 Daniel Tschofenig 788,5 Andreas Wellinger 776,4 Michael Hayboeck 771,0 Lovro Kos 769,9

Kto wygrał dzisiaj skoki w Turnieju Czterech Skoczni. Skoki wyniki live

Pierwsza seria na skoczni w Bergisel dla Polaków! Na półmetku konkursu mamy na czele Dawida Kubackiego, a trzeci jest Kamil Stoch. Takie wyniki na koniec oznaczałyby, że Kubacki wraca do walki o zwycięstwo w całym Turnieju Czterech Skoczni. W drugiej serii zobaczymy także Piotra Żyłę (13. miejsce) i Pawła Wąska (18.)

Turniej Czterech Skoczni wyniki na żywo. Dawid Kubacki najlepszy w Innsbrucku

W drugiej serii znokautował rywali Halvor Egner Granerud, który poleciał 133 m. Kolejni skoczkowie spadali za jego plecy, obronił się jedynie Dawid Kubacki, który w trudnych warunkach skoczył 121,5 m i o 3,5 punktu wyprzedził Norwega. Piąty ostatecznie Kamil Stoch, a dziesiąty w Innsbrucku Piotr Żyła. Granerud nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.

Wyniki skoków narciarskich. Polacy najlepsi w kwalifikacjach

Dawid Kubacki najlepszy w kwalifikacjach przed trzecim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Nasz najlepszy w tym sezonie skoczek poleciał 128 m, zdecydowanie najdalej ze wszystkich. Drugie miejsce dla Kamila Stocha (126 m). Szóstka Polaków awansowała do konkursu w Innsbrucku w środę, także Paweł Wąsek - 114,5 m, Piotr Zyła - 113 m, Jan Habdas - 110,5 m i Stefan Hula - 111,5 m.

Dawid Kubacki: - Wydaje mi się, że znaleźliśmy to, co te skoki odblokuje. Skok w kwalifikacjach mi się podobał, choć jeszcze drobne błędy są. To dla mnie bardzo duży postęp. Poprawiłem drobne rzeczy w pozycji dojazdowej i jestem w stanie lepiej popchnąć na progu.

Kto dzisiaj wygrał skoki? Wyniki kwalifikacji TCS 2023 w Innsbrucku

Skoczkowie w Innsbrucku będą rywalizować na Bergisel. Pierwsza skocznia powstała w tym miejscu w 1927 roku. Skocznię wielokrotnie modernizowano i przebudowywano, m.in. przez igrzyskami olimpijskimi w 1964 roku. Aktualnie Bergisel ma rozmiar 130 m. Jej rekordzistą jest Austriak Michael Haybeack, który w 2015 roku skoczył 138 m. Wcześniej rekordy Bergisel bili także Józef Przybyła, Adam Małysz i Kamil Stoch.

O której godzinie skoki? Terminarz Turnieju Czterech Skoczni

Wtorek, 3 stycznia

11.15 - treningi

13.30 - kwalifikacje Środa, 4 stycznia 12.00 - seria próbna

13.30 - konkurs indywidualny

Turniej Czterech Skoczni: wyniki i klasyfikacja generalna 2023

Po dwóch konkursach Turnieju Czterech Skoczni bezkonkurencyjny jest na razie Helvor Egner Granerud, który wygrał konkursy w Oberstdorfie i Ga-Pa. Norweg może być czwartym skoczkiem w historii, który wygra wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Marzenia mogą pokrzyżować mu Polacy, którzy są najbliżej. W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni 2023 drugi jest Dawid Kubacki, a trzeci Piotr Żyła.

Kto wygrał dzisiaj skoki? Wyniki na żywo TCS w Innsbrucku

Skocznia Bergisel nie była w ostatnich latach specjalnie przyjazna dla polskich skoczków. W pięciu ostatnich konkursach Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku na podium stanął jedynie Kamil Stoch, który wygrał w 2018 roku w drodze po triumf w całym Turnieju Czterech Skoczni. Przed rokiem na Bergisel w Innsbrucku triumfował Ryoyu Kobayashi przed Stefanem Kraftem i Andreasem Stjernenem.

