Kto kogo, czyli polityka krajowa na szczeblu samorządowym

- Trudno komentować tak głupią wypowiedź. Na dodatek może ona mieć skutki polityczne, ponieważ jeśli nie zostanie wyprostowana, to nie będziemy wiarygodni dla protestujących Białorusinów. Może to wpłynąć na to, że ich głównym partnerem nie będzie Polska, a Litwa. Najważniejszą sprawą jest to, że nasze relacje z Białorusią – z rządem, z opozycją muszą być kształtowane w taki sposób, żeby nie uderzyły w interesy polskiej mniejszości na Białorusi. Z szacunków wynika, że to milionowa grupa Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Stąd powinna wynikać odpowiedzialność naszego państwa, żeby te osoby nie były poddawane represjom. Taka polityka nie jest prosta.

- Właśnie premier Morawiecki wypowiedział się na jego temat w samych superlatywach, zapewnił, że wicemarszałek wie co to walka o niepodległość. Premier nie dostrzegł niczego niestosownego w wypowiedzi Ryszarda Terleckiego.

- Wicemarszałek wysyła do Moskwy tylko część białoruskiej opozycji, ponieważ napisał, że będą wspierać tylko tę część, która jest przyzwoita, wiarygodna, a nie taką, która wspiera antydemokratyczne siły w Polsce. Stwierdzenie, że sejmowa opozycja jest antydemokratyczna jest po prostu bzdurą. Brak jedności w polskiej polityce w środowiskach nam nieprzychylnych nie zostanie dobrze odczytany. Padną pytania o naszą wiarygodność, bo okazuje się, że kiedy nam jest to wygodne, to wspieramy Białorusinów, a kiedy nie, to wycofujemy się ze wsparcia.

- Za kilka dni odbędą się wybory prezydenta Rzeszowa. Dlaczego lokalne wybory tak interesują polityków szczebla krajowego?

- Dlatego, że będzie to próba weryfikacji, czy zjednoczona opozycja będzie w stanie wygrać wybory w Polsce. Uważam, że nie jest to rozsądne, ponieważ w Rzeszowie nie ma sporu politycznego. Tam chodzi o to, by któryś z czworga startujących polityków uzyskał odpowiednią liczbę głosów. Dla PiS będzie to weryfikacja poparcia. Podkarpacie uchodzi za matecznik tej partii. Porażka w Rzeszowie byłaby dla nich kompromitacją, chociaż to nie jest prawdą. Ustępujący prezydent Tadeusz Ferenc wywodził się z SLD, a korzeniami tkwił w PZPR, a przecież od dawna wygrywał w Rzeszowie.

- Zmienił miasto, pilnował każdej inwestycji.

- Nie krytykuję go, był bardzo dobrym prezydentem, jednym z liderów ruchu samorządowego. Natomiast nie miał nic wspólnego z PiS. Okazuje się, że nawet namaszczenie przez prezydenta Ferenca wiceministra Marcina Warchoła niczego nie dało. Dziś Warchoł jest na trzecim miejscu w sondażach, a w niektórych przegrywa z Grzegorzem Braunem. Wygląda na to, że mieszkańcy Rzeszowa wiedzą, kogo wybiorą, a narzucanie narracji, kandydatów ze szczebla krajowego za wiele nie daje. Najprawdopodobniej wygra Konrad Fijołek, kandydat zjednoczonej opozycji, tylko nie wiadomo czy w pierwszej, czy w drugiej turze. Wybory w Rzeszowie dostarczają dodatkowego paliwa obu stronom sporu politycznego w Polsce. Opozycja podkreśla, że rząd jest antysamorządowy i - wbrew mieszkańcom - usiłuje narzucić prezydenta Rzeszowowi, a PiS twierdzi, że samorządy dużych miast popierają antyrządowe rozwiązania, co dowodzi, że na szczebel lokalny przeniesiono spór ogólnokrajowy.