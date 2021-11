Proboszcz bydgoskiej Bazyliki: - Nie zauważamy drugiego człowieka. Boimy się miłości

W bydgoskiej bazylice pokazaliście, że część kościelnych pomieszczeń można przeznaczyć na noclegownię. Może takie działania potrafiłyby zainspirować do pomocy migrantom na polsko-białoruskiej granicy? Kilka tygodni temu podpisaliśmy braterskie porozumienie z jedną z parafii w Białymstoku. Chodzi o wsparcie potrzebujących ludzi w duchu świętego Wincentego. O ile wiem, tam powstały i będą powstawały polowe miasteczka – „namioty nadziei”. Dwa są już gotowe. One zostały przygotowane właśnie dla uchodźców, dla najbiedniejszych ludzi. Byłem tam w sierpniu, kiedy problem z migrantami na granicy dopiero się zaczynał. Ludzie z okolicznych miejscowości i parafii już wtedy zaczynali zbiórkę rzeczy dla potrzebujących.

W publicznym przekazie obowiązują dwie narracje. Według pierwszej twardo bronimy granicy, co oczywiście jest obowiązkiem państwa. W drugiej padają pytania o człowieczeństwo, o miłosierdzie. O uczynki miłosierdzia: głodnego nakarmić, spragnionego napoić, nagich odziać.

Każdemu, bez względu na narodowość, zapatrywania polityczne należy pomagać. Pomagać należy potrzebującym np. w Syrii. Podam przykład z Bydgoszczy. Kilka miesięcy temu zorganizowaliśmy spotkanie na temat pomocy uchodźcom w Aleppo. Zaprosiłem do Bydgoszczy zajmujących się tym ludzi. Spotkanie było nagłośnione w mediach. Proszę mi powiedzieć, ile osób przyszło na to spotkanie?