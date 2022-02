Kto nowym menedżerem Apatora Toruń? Lista kandydatów i jeden faworyt

Apator Toruń to jeden z faworytów do podium w sezonie 2021. W poprzednim sezonie drużyna z powodzeniem obroniła się przed spadkiem, ale nie miała większych szans na play off. Zmartwieniem w klubie była stosunkowo niska frekwencja, więc Przemysław Termiński zdecydował się na inwestycje i budowę gwiazdorskiej drużyny, która ma odrestaurować zainteresowanie żużlem w Toruniu. Po sezonie do składu dołączyli Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek i junior Denis Zieliński.

W tej układance brakuje jednak istotnego elementu: menadżera. Kilka dni temu Apator definitywnie pożegnał się z Tomaszem Bajerskim. Bezpośrednim powodem był konflikt na tle finansowych z jego była partnerką, klub uznał, że to fatalnie wpływa na jego wizerunek.

Tomasz Bajerski dwa lata pracował w Toruniu, był lubiany przez kibiców. Nie jest tajemnicą, że głównym przeciwnikiem przedłużenia umowy była prezes Ilona Termińska i ostatecznie postawiła na swoim. Wszystko wskazuje na to, że Bajerski wkrótce zostanie menadżerem jednego z I-ligowych klubów.